$!Sologamia: ¿qué es y por qué es tendencia?

Kshama Bindu tiene 24 años. Ataviada con su traje rojo de novia, con henna en las manos y polvo bermellón, la novia hará este 11 de junio, día de su automatrimonio, las acostumbradas siete vueltas alrededor del fuego sagrado como es tradicional en la cultura hindú.

También hará los rituales previos a la boda y después se irá de luna de miel a Goa, también en India, durante dos semanas.

“Muchas personas me dicen que soy un gran partido”, escribió Kshama Bindu en su blog. “Yo les digo: me atrapé”.

“El automatrimonio es un compromiso de estar allí para ti mismo, de elegir el sustento y el estilo de vida que te ayudarán a crecer y florecer para convertirte en la persona más viva, hermosa y profundamente feliz que puedas ser”.

Además, Kshama reconoce: “Nunca quise casarme. Pero yo quería ser una novia. Así que decidí casarme conmigo misma”, dijo Kshama Bindu, de 24 años, quien se casará consigo misma el 11 de junio de este año.

Su familia asistirá a la ceremonia junto con sus amigos.

Sin duda es un caso particular, pero no es el único.

Los automatrimonios no son nada nuevo, al menos no del todo: ya tuvieron su aparición en series de televisión tan populares como Sex and the City, Glee y Doctor Who.

En un episodio de 2003 de Sex and the City se mostró a Carrie Bradshaw casándose ella misma, y un informe de USA Today dijo más tarde que, para algunos, este personaje ficticio es la “madrina de la sologamia”.

Por supuesto, ya sabemos que en realidad se casó con “Mr. Big” y quedó viuda.

Sin embargo, no deja de ser particular: ¿qué es y cómo nace la tendencia? Expertos le explican.