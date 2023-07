Taylor Swift presenta “Speak Now”

Taylor Swift lanzó Speak Now, la versión de artista, que incluye seis canciones nunca antes lanzadas, como lo son “Castles Crumbling” (From The Vault) con Hayley Williams, “Electric Touch” (From The Vault) con Fall Out Boy y “I Can See You” (From The Bóveda).

SPEAK NOW (Taylor’s Version) tracklisting:

1. Mine (Taylor’s Version)

2. Sparks Fly (Taylor’s Version)

3. Back to December (Taylor’s Version)

4. Speak Now (Taylor’s Version)

5. Dear John (Taylor’s Version)

6. Mean (Taylor’s Version)

7. The Story of Us (Taylor’s Version)

8. Never Grow Up (Taylor’s Version)

9. Enchanted (Taylor’s Version)

10. Better Than Revenge (Taylor’s Version)

11. Innocent (Taylor’s Version)

12. Haunted (Taylor’s Version)

13. Last Kiss (Taylor’s Version)

14. Long Live (Taylor’s Version)

15. Ours (Taylor’s Version)

16. Superman (Taylor’s Version)

17. Electric Touch (Feat. Fall Out Boy) (Taylor’s Version) (From The Vault)

18. When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From The Vault)

19. I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)

20. Castles Crumbling (Feat. Hayley Williams) (Taylor’s Version) (From The Vault)

21. Foolish One (Taylor’s Version) (From The Vault)

22. Timeless (Taylor’s Version) (From The Vault)