¿Temor a ser reportado? Consejos financieros para evitarlo

Según DataCrédito, su sistema tiene como base la reputación de quienes piden prestado para facilitar la relación con los que prestan.

Por supuesto, y si bien DataCrédito se ha empeñado en afirmar que estar reportado no es malo pues al menos tienen un historial crediticio, la verdad es que esta entidad se convirtió en una especie de “lista negra” en la que nadie quiere estar.

Los expertos afirman que debería decirse “me subieron o me bajaron el puntaje” en DataCrédito y no “Me reportaron”, pero en el argot popular, con solo decir “estoy reportado” ya se entiende perfectamente que está en problemas por no pagar a tiempo sus créditos.

Y ¿cómo se define este cálculo?

Los expertos de DataCrédito explican que el puntaje de crédito se define por un análisis estadístico que predice la probabilidad de cumplimiento. Entonces revisan su capacidad de endeudamiento, sus hábitos de pago, su experiencia crediticia, y qué productos financieros tiene abiertos.

Así que si tiene mora en alguno de estos productos, su puntaje será muy bajo.

Para subirlo, los expertos recomiendan, por supuesto, pagar su mora y ajustar su perfil crediticio, pero lo cierto es que a su puntaje le tomará unos meses después de ponerse al día para mejorar.

Alex López, experto en finanzas, le recuerda que, en todo caso, DataCrédito no es lo único que importa a la hora de obtener la respuesta de un banco.

“La aprobación de un crédito no solo se basa en el puntaje que tiene en DataCrédito, que será bueno si está entre los 700 y los 800 puntos. Los bancos también toman en cuenta el monto solicitado, sus ingresos y toman en cuenta sus políticas internas”, señala.

En todo caso, si puede evitar entrar en mora, es mejor que lo intente. Expertos le cuentan cómo lograrlo.