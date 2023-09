Tener buen humor te hace más atractivo: así ayuda en las relaciones de pareja

Un comentario ingenioso o una anécdota divertida pueden desatar risas y romper el hielo instantáneamente. En un bar o una fiesta, un desconocido deja de parecer tan ajeno cuando se comparten risas. El acto de reír juntos crea un vínculo, y la atracción del sentido del humor nos hace un poco más atractivos.

En realidad, los psicólogos han confirmado esto una y otra vez durante décadas: las personas suelen encontrar especialmente atractivas a aquellas que poseen un buen sentido del humor. "El humor se destaca repetidamente como una de las cualidades más atractivas", sostiene el psicólogo Kay Brauer, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Halle investigando el fenómeno de la risa.

Este fenómeno no es fortuito. Algunos expertos sostienen que el humor tiene una ventaja evolutiva en la elección de pareja. El humor no se trata solo de memorizar chistes para insertarlos en las conversaciones, a menudo sin oportunidad ni tacto. Desde una perspectiva evolutiva, lo que hace atractiva a una persona es principalmente un sentido del humor difícil de imitar. Esto se debe a que detrás de este tipo de humor se encuentran cualidades especialmente deseables.

Estas cualidades incrementan el atractivo, como señala la psicóloga Theresa DiDonato en un artículo. Este fenómeno es universal en todas las culturas del mundo. Los hombres con sentido del humor son quienes más se benefician de esto: "En general, los hombres encuentran más atractivas a las mujeres que se ríen con el humor del hombre", afirma Brauer.

El sentido del humor no solo ofrece información sobre la inteligencia, espontaneidad y creatividad de una persona. "El sentido del humor de alguien también revela algo sobre su visión de la humanidad y sus valores", añade Brauer. Estos aspectos se manifiestan en el estilo de humor de cada individuo.

Las personas que disfrutan contando historias divertidas para compartir risas con otros exhiben lo que los psicólogos llaman "humor afiliativo". Aquellos que mantienen su perspectiva humorística de la vida incluso en los días menos graciosos son descritos por los psicólogos como personas que se "refuerzan a sí mismas".

Sin embargo, el humor también puede adoptar una forma agresiva y ser utilizado para menospreciar a otras personas mediante bromas a su costa o sarcasmo. El humor agresivo, que a menudo se encuentra en la sátira, también puede servir para hacer más tolerables situaciones y circunstancias difíciles. Por otro lado, el humor autodestructivo se dirige hacia la propia persona.

El humor generalmente beneficia a las relaciones

La mayoría de las personas combinan diferentes estilos de humor, pero tienden a utilizar uno más a menudo que los demás. "La mayoría de las veces, las personas se sienten atraídas por otras similares", afirma Kay Brauer.

Como resultado, las parejas que comparten un sentido del humor similar también suelen compartir un sistema de valores parecido con mayor frecuencia. Esto resulta muy útil para el éxito de una relación amorosa.

Esto se debe en gran parte a que la risa tiene efectos físicamente perceptibles. La investigación sobre la risa, conocida como gelotología, ha revelado que la risa no solo reduce el estrés y libera hormonas de la felicidad, sino que también tiene un impacto positivo en el sistema cardiovascular y refuerza el sistema inmunológico. Por lo tanto, una relación con humor no solo es agradable, sino que también es saludable en el sentido más amplio.

No obstante, el humor no es esencial en todas las relaciones de pareja. "Las personas para las que el humor no es tan importante tienen más probabilidades de estar con una pareja que comparta esa misma perspectiva", comenta Brauer. Siguiendo el principio de similitud, esto también puede funcionar muy bien.