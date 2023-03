Test: “¿Debo terminar mi relación de pareja?”

Pocas cosas se sienten tan bien como volver a casa con la persona que amas después de un día horrible: ya le han visto en sus mejores y peores momentos y saben exactamente cómo animarle y hacerle sentir especial. Todo es perfecto... Hasta que deja de serlo.

Y lo peor es que conoce la sensación: ese vacío en la boca del estómago al notar que ya no siente lo que solía sentir por esa persona, y que lo que hace ahora le fastidia o no le inspira nada. Pero lo cierto es que antes de tomar una decisión, debe saber que ninguna relación puede evadir los altibajos de la vida. Así que no se apresure.

A continuación, este test le puede ayudar como una guía para que se sincere consigo mismo o misma y descubra si es momento de hacer algo con su relación de pareja... Incluso, terminarla.