El cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, es el músico más popular del planeta, indicó la organización Guinness World Records (GWR).

El artista de 33 años estableció dos nuevos títulos que la compañía otorga, pues tiene actualmente tiene la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones hasta el 20 de marzo. También se convirtió en el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Según el prestigioso Guinness World Records, el aumento de la popularidad de The Weeknd fue impulsado en parte por TikTok, luego de que su remix de Die for You con Ariana Grande se volviera viral en la plataforma. “Nadie más se acerca”, agregó la organización en un comunicado.