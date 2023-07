Tomorrowland 2023: conozca la temática, la lista de artistas y los precios del gran festival

Tomorrowland 2023 está programado para regresar a su hogar en Boom, Bélgica, durante dos fines de semana. Más de 400.000 asistentes de todo el mundo se reunirán para celebrar uno de los festivales de música más grandes del mundo. Tomorrowland Belgium 2023 tendrá lugar durante dos fines de semana, del 21 al 23 y del 28 al 30 de julio.

La 17.ª edición del icónico festival tiene como tema ‘Adscendo’, con una novela de aventuras y fantasía: The rise of adscendo. El sitio invocará un paisaje de fantasía a gran altura, con la Gran Biblioteca de Tomorrowland como punto focal desde el cual se desarrollará una historia inmersiva.

Sin embargo, la historia comienza meses antes del festival real, con una nueva experiencia digital que se lanzó a fines de enero para aquellos que se hayan registrado previamente. También se está publicando un libro único, añadiendo más detalle y permanencia a la narrativa.

El Tomorrowland 2023 regresa este año con una gran lista de invitados que se presentarán en el mes de julio, los cuales ya fueron confirmadas.

El line up con todos los artistas se conforma por Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Claptone, Da Tweekaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Dom Dolla, Don Diablo, Eric Prydz, Hardwell, Henri PFR, James Hype, Kungs, Lost Frequencies, Lucas & Steve, Martin Garrix, Meduza, Netsky, Nicky Romero, Ofenbach, Oliver Heldens, Otto Knows, Paul Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Quintino, R3HAB, Robin Schulz, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, Yves Deruyter e Yves V.

El precio de las boletas para entrar al Tomorrowland 2023 cuenta con un precio de $419 dólares para ingresar a todas las fechas del evento, entre el 21 y el 30 de este julio. La compra de las entradas se puede hacer por medio de la página oficial, donde también se encuentra toda la información.

Para tener la oportunidad de comprar entradas durante las diferentes fechas de venta, tendrá que prerregistrarse a través de la cuenta Tomorrowland en adscendo.tomorrowland.com.

Para ver el Tomorrowland 2023, en caso de no poder asistir, se transmitirá por medio de canal oficial de YouTube del festival.