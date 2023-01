$!Tres tendencias en nutrición para 2023

En años recientes, la nutrición dejó de poner el foco en lucir bien y pasó a dar a luz a lo saludable. Pero si algo nos dejó el 2022 fue la clara idea de que el término saludable no es igual para todos, aunque existan unos estándares.

Dieta con base en productos de origen vegetal

Ya no se trata solo de dividirse eficazmente entre ser vegano o vegetariano, pues ahora existen hasta la dieta flexitariana, donde no se deja de comer carne totalmente, pero sí disminuye su consumo a no más de un día a la semana.

La idea hoy es comer sano y, por supuesto, los productos de origen vegetal ganan la partida en cuanto a este tema se refiere.

“La alimentación con base a productos de origen vegetal no dejará de estar en boga por un tiempo. Las dietas con base a productos de origen vegetal no son para nada nuevas, pero cada vez hay más productos para atraer a quienes reconocen los beneficios para el cuerpo y un planeta más saludable”, según Susan Bowerman, directora Sénior, de Educación y

Capacitación Mundial en Nutrición de Herbalife Nutrition.

Un artículo de la Universidad de Harvard publicado en 2018 señala que se ha demostrado que la dieta mediterránea, basada en vegetales, poca carne y más granos enteros, frutas, verduras frescas, nueces y legumbres, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, síndrome metabólico, diabetes, ciertos tipos de cáncer (específicamente cáncer de colon, mama y próstata ), depresión y, en adultos mayores, una disminución del riesgo de fragilidad, junto con una mejor función mental y física.