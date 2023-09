U2 y su noche épica en Las Vegas que nadie esperaba: la grabación de su nuevo videoclip ‘Atomic City’

‘Atomic City’ es una cautivadora canción de estilo post-punk, con un distintivo riff de guitarra a cargo de The Edge y un estribillo que evoca fuertemente el espíritu de “Call Me” de Blondie. Bono, el carismático líder de la banda, describió la canción como “una experiencia que oscila entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana... una confesión sobre no ir a confesión”.

Este concierto tuvo un valor especial ya que marcó el regreso del baterista de la banda, Larry Mullen Jr., quien había estado en gran parte ausente en 2023 debido a lesiones crónicas en la espalda. La audiencia, llena de emoción, pudo disfrutar de varias interpretaciones en playback de la nueva canción ‘Atomic City’, así como de una versión en vivo mayormente acústica de uno de los éxitos más queridos de U2, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

¿Cuáles son los éxitos más conocidos de U2?

U2 ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera. Aquí te dejo algunos de los más conocidos como “With or Without You”, que alcanzó el puesto número 1 en las listas de Billboard Hot 1001; “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, también alcanzó el número 1 en las listas de Billboard Hot 1001.

Otro de sus éxitos es “Desire”, que llegó al número 3 en las listas de Billboard Hot 1001 y “Where the Streets Have No Name”, que alcanzó el puesto número 13 en las listas de Billboard Hot 1001.

Asimismo, “Mysterious Ways” llegó al número 9 en las listas de Billboard Hot 1001 y “Out of Control”, una de las primeras canciones de la banda que mostró su poder juvenil también fue un gran éxito.

Algunas de sus canciones es “Sunday Bloody Sunday” y “New Year’s Day”, políticamente cargadas que marcaron un cambio en la dirección de la banda.

Y finalmente, “Beautiful Day” y “Moment of Surrender”son clásicos del sonido más despojado de la banda en la década del 20003.