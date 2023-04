$!Un hombre en EE.UU. ganó la lotería tres veces en un año: ¿Cuál es el secreto?

“Big Winner” asegura que la mayoría de las personas que alguna vez ganaron una lotería no vuelven a ganar porque dejan de confiar en su número de la suerte. Allí radica su estrategia. Depositar la esperanza en la misma combinación: 48548; ese fue el número que le dio la ‘suerte’ y con el cual ahora asegura que seguirá comprando boletos.

El consejo a otros jugadores, es no desistir y tener confianza en el mismo número; según él, a veces si no se gana la primera hay gente que no vuelve a intentarlo. “Yo juego la lotería todo el tiempo. Tú nunca sabes, no puedes ganar si no estás dentro”, agregó.

El camionero suertudo dice que con el dinero ganado en el último sorteo, prevé tomarse unas “muy necesarias” vacaciones junto a su esposa.