$!Un Manuel Turizo lleno de magia regaló un concierto a su natal Montería

El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo dio un concierto gratuito, muy especial, en el Estadio Dieciocho de Junio de Montería, en Córdoba (norte), para conmemorar a la ciudad que lo vio crecer y aplaudió sus primeros éxitos antes de alcanzar la fama.

Turizo se tiñó este año de rojo y verde para convertirse en el vivo espíritu de la Navidad regalando a quienes crecieron con él un concierto festivo, tras publicar su versión del clásico de Michael Bublé ‘It’s beginning to look a lot like christmas’ con un giro urbano.

Así la interpretó en su concierto de este jueves. “Estoy muy feliz de que mi ciudad pueda ver lo que fue de ese niño que se fue de Montería hace unos años”, dijo el artista de 23 años en una entrevista con EFE previa al concierto.