Un museo al aire libre, así es el cementerio de Barichara en Santander

En Barichara, Santander, el adagio de “El martes, no te cases ni te embarques” tendría un agregado: “El martes, no te cases ni te embarques, y tampoco te mueras”, pues ese es el día en el que no hay servicio en el cementerio local, según se lee en la placa tallada de piedra, instalada al costado izquierdo de la entrada.

Esto explica que a diferencia de otros campos santos, en Barichara los hedores de rosas marchitas o aguas putrefactas no se notan, ni se proliferan los inquietos mosquitos que buscan colarse en la boca y nariz de los visitantes.