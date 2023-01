Útiles escolares: las claves para comprarlos con los precios 'por las nubes'

Las claves para comprar los útiles

La docente Lucila Salazar le ofrece sus consejos para que a la hora de comprar sus útiles escolares no gaste de más:

No bote los cuadernos del año pasado si todavía tienen hojas disponibles. Reutilice los cuadernos para el presente ciclo lectivo y no compre cuadernos de mayor grosor que el recomendado por los educadores.

Reutilice los útiles escolares del año pasado (lápices, lapiceros, reglas, gomeros, borradores, etc.) que estén en buen estado y si va a comprar útiles escolares porque no pudo reutilizar los del ciclo lectivo pasado, compre solo la cantidad de útiles indispensable. No compre una mayor cantidad de lo necesario.

Adquiera cuadernos y libros elaborados en el país o países cercanos, ya que tienen una menor huella de carbono (la huella de carbono corresponde a la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera) que aquellos traídos desde localidades o países muy lejanos.

Si va a comprar borradores, asegúrese que son hechos con caucho natural y no con PVC, ya que el proceso de elaboración del PVC puede causar impactos importantes al ambiente relacionados con la contaminación.

Si va a comprar una mochila de espalda, asegúrese que el peso de ésta con los útiles no sobrepase el 10 % del peso del niño (a). Pesos mayores pueden causar problemas de salud al niño y cómpreles una cartuchera a sus hijos (as) para que guarden los útiles de tamaño pequeño (lápices, lapicero, borrador, tajador, etc.) y así asegurarse de que no se les van a perder por andar “sueltos” dentro de la mochila o morral.