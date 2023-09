Vea aquí fotos de la 'Gorda' de Botero humana que ronda por Medellín

“Es sensacional llevar a la vida un objeto inanimado, pero el arte callejero acá no está bien visto, la gente tiene la idea que es pedir limosna, pero no es así”, dijo.

“Me di a la tarea de investigar y además este personaje me daba a la perfección a mi contextura, por mi físico, claramente no me da para ser la mujer maravilla, no puedo ponerme una faja y morir en el intento”, relató entre risas.

Para hacer el personaje hizo una investigación de varios meses, pues considera que “no es ponerse un traje y salir a la calle, hay que estudiar sobre él”.

