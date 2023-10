Video: Albañil destruyó escaleras con un mazo porque el cliente no le pagó

¿Exagerado o justo? Esa es la discusión que hay alrededor de un video que circula en redes sociales donde se ve a un albañil destruyendo unas escaleras porque no le pagaron.

Con la ayuda de una almadana, el hombre visiblemente molesto daña escalón por escalón mientras alguien lo grababa con una cámara. En algunos momentos, el oficial se detiene y manotea en respuesta a otro hombre que le dice que no lo haga.

“Maestro, no rompas escalera, pues, ya, pues, maestro, yo te voy a pagar, pues, ¿acaso no te voy a pagar? Mañana ya va a girar la plata... ya, pues, maestro, no tumbes la escalera, mañana el dueño ya va a depositar la plata”, se escucha al fondo del video.