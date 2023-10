$!Video: Albañil destruyó escaleras que había construido porque no le pagaron

Con la ayuda de una almadana, el hombre visiblemente molesto daña escalón por escalón mientras alguien lo grababa con una cámara. En algunos momentos, el oficial se detiene y manotea en respuesta a otro hombre que le dice que no lo haga.

“Maestro, no rompas escalera, pues, ya, pues, maestro, yo te voy a pagar, pues, ¿acaso no te voy a pagar? Mañana ya va a girar la plata... ya, pues, maestro, no tumbes la escalera, mañana el dueño ya va a depositar la plata”, se escucha al fondo del video.

Según los comentarios del video, publicado en la red social TikTok, el hecho habría ocurrido en Bolivia. Al parecer, el oficial de construcción realizó la obra, pero en vista de que su cliente no le pagó el dinero por el trabajo, decidió dañar su propio trabajo como represalia.