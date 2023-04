Video: Amigas deciden tomar vino en un bar de Malibú y quedan en shock al recibir la cuenta

En un bar de Malibú, California, tres amigas españolas se llevaron una sorpresa al recibir la cuenta por tres copas de vino. Aitana Soriano, una de las jóvenes, compartió su experiencia en un video viral en su cuenta de TikTok (@aitanaasoriano).

En el video, ella explica que decidieron pasar una noche agradable en el puerto de Malibú bebiendo vino, pero no esperaban que el costo fuera de 69 euros. Una de las amigas se había ofrecido a pagar las bebidas sin saber el monto final, lo que provocó risas entre ellas.

“Yo me la voy a acabar porque, aunque no tenga más sed, esto no me lo puedo dejar así”, recalcó Aitana en ese momento. “En fin, es que me río por no llorar”, se lee en la descripción de su publicación realizada en TikTok, que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones.

Los usuarios comentaron en broma que por ese precio se llevarían la copa y se tomarían hasta la última gota, mientras que otros señalaron que las bebidas en Malibú son caras.