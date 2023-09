Video | Ana del Castillo por poco y se 'agarra' con un ‘agente de tránsito’ en broma que se hizo viral

Ana del Castillo, la cantante de música vallenata de 24 años que ha ganado fama y reconocimiento por canciones como “La cachera” y “Entrégame tu amor”, fue tendencia a través de las redes sociales a causa de un altercado con un supuesto "agente de tránsito" que le quería inmovilizar la camioneta.

¿En realidad fue un alférez?

En ese video, se puede observar cómo Ana del Castillo fue víctima de una broma perpetrada por los creadores de contenido de ese perfil. Un hombre se disfrazó de agente de tránsito y comenzó a discutir sobre la camioneta, afirmando que había sido reportada como robada.

Debido a la insistencia y ciertos comentarios, la cantante perdió la paciencia y trató de agredir al hombre en varias ocasiones, pero fue detenida por otras personas presentes.

El episodio se volvió tan popular que numerosos internautas expresaron sus reacciones en las redes sociales. Algunos comentarios incluyeron: "Dios mío, Ana del Castillo, es imposible no amarte, jajaja", "Te voy a meter la mano" y "todo el que sabe quién es Ana del Castillo sabe que habla en serio", así como "ese hombre no le tiene miedo a la muerte, jajaja, yo no quiero ni imaginar a esa mujer enojada, jajaja", y "el que tenga miedo a morir que no nazca. jajaja te amo Ana".