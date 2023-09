Video: Canta como Rosalía, pero hace galletas: ella es María, la prima de la “Motomami” y la nueva reina de la repostería

María, prima de la reconocida cantante Rosalía, está saboreando el dulce sabor del éxito con su proyecto de repostería, Let Me Bake It. Aunque el proyecto comenzó hace solo unos meses, ha ganado una considerable visibilidad gracias a los videos de TikTok que muestran sus deliciosas galletas. Le puede interesar: ¡Increíble sorpresa! Lo que hizo J Balvin en el show de Karol G en Nueva Jersey dejó a todos en shock Aunque no se puede confirmar si María y Rosalía se parecen físicamente, la forma en que narran sus videos en TikTok deja claro que comparten genes. Rosalía, siendo la mayor fan de este proyecto, deja comentarios en los videos de su prima de vez en cuando, lo que indica su apoyo al emprendimiento.

Es probable que algunos de los pedidos que ha recibido María hasta ahora sean de seguidores de Rosalía que también quieren apoyar esta interesante idea. Con el continuo apoyo de su prima y su creciente base de seguidores, no hay duda de que el futuro es brillante para Let Me Bake It.