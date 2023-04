Estas no eran las primeras muertes, meses antes un niño de siete meses fue encontrado con los intestinos destrozados tras otro ataque, lo que acentuó el foco en estos animales sin dueño que pelean por comida y territorio en el país asiático.

Quejas de vecinos

Pratima Devi cuida de más de 200 animales, algunos atados con correa de metal en su pequeño refugio a escasos metros del mercado, aunque la mayoría pasean en libertad, lo que le ha ganado el desprecio de parte de su comunidad.

“Trabajo por las tardes y es difícil pasar por aquí a esa hora. Varias veces he sido perseguido y atacado por jaurías de perros. Me las arreglé para evitar ser mordido, pero no estoy seguro por cuánto tiempo”, dijo a EFE Abhishek Sharma, uno de los vecinos de Saket.

Con la anciana de 80 años instalada en el mismo sitio como proveedora de alimentos, los animales dueños del espacio “ladran por la noche y nos impiden dormir tranquilos. No puedo hacer nada para sacarlos de aquí y garantizar mi seguridad y la de los demás”, agregó.

Un empleado de la Corporación Municipal de Delhi (MDC), Praveen Kumar, que trabaja en el edificio contiguo al refugio, aseguró a EFE que los canes “han causado numerosos accidentes y mordido a muchas personas que visitan el mercado”.