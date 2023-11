Sin embargo, la respuesta que Pilar recibió del otro lado del teléfono no fue lo que esperaba. La conversación se tornó confusa y sorprendente cuando la persona al otro lado no entendía la situación. “¿Vos me estás cargando? ¿Novia? ¿Qué decís?”, exclamó la voz masculina del otro lado del teléfono.

Le puede interesar: ¡Imposible no llorar! Familia lleva a su perro a la playa para que pase allí sus últimos momentos

Pilar, en un intento de proporcionar información para devolver el teléfono, explicó: “No sé si será tu novia. Dice ‘contacto de emergencia, Cris’. No estoy loca, estoy intentando devolver un iPhone”. Sin embargo, la confusión continuó, y la persona del otro lado seguía sin creer lo que estaba sucediendo.