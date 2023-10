Video: La incómoda experiencia que vivió mujer mientras le depilaban su zona íntima

Mediante un ‘storytime’, vídeo en el que se relata una historia en particular, la creadora de contenido Sorayisnarez dio a conocer una inusual experiencia en un centro de estética, el cual era de su confianza, pero jamás le habían hecho una propuesta así.

La mujer inició contando que la profesional en belleza le ofreció un espejo en forma circular para verificar el estado de la depilación, algo que asombró a la ‘tiktoker’, pues lo comparó con la experiencia de estar en una peluquería, donde pasan el espejo para ver el corte del cabello.

Entre risas dijo, “¿Pero qué necesidad tengo? ¿Qué me has hecho abajo? ¿Me has hecho mechas, capas, un flequillo?”, además agregó: “¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí con una señora, viéndome la cuca con las piernas abiertas?”.

El clip compartido en TikTok ya supera los 30 mil, me gusta y tiene más de 300 mil reproducciones. Asimismo, ha generado risas y cientos de comentarios, contando anécdotas similares en el área de la belleza.