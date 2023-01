Dwayne Johnson acompañó el material audiovisual con el siguiente mensaje: “Primera mañana de regreso a casa con mis tornados??️y para las 8 a.m. insistieron en darle a “Dwanta Claus un cambio de imagen antes de Navidad» ???? ???? ??. Todavía no me he visto en el espejo, pero si me veo tan genial como me siento ahora mismo, entonces estoy ganando bebé???? ♂️??Dwanta necesita un tutú... Y su DIG-NUH-DEE ?? #MerryEarlyChristmas??”.

“Es el tutú para mí”,, “El lápiz labial, estoy muerto”, “Wow, ese debería ser tu nuevo look”, “Este peinado y maquillaje realmente te quedan bien, jajajaja. Son tan dulces”, “Te ves tan genial jajaja”, fueron los divertidos comentarios por los seguidores, con al reacción de la ocasión tan agradable de la familia de Johnson.

El actor explicaba en una publicación anterior que tras dos meses de intenso rodaje, por fin podía regresar a casa por Navidad, y sin duda todo su afán era poder estar con sus hijas y disfrutar del tiempo en familia.