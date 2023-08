Video | Ladrón se queda atrapado en local que estaba asaltando: "Mamita ayúdame"

Un nuevo video se hizo viral por la valiente acción de una empleada de una pastelería que se enfrentó a un ladrón que pretendía hurtarle el producido del negocio.

El clip , que se compartió ampliamente en las plataformas en línea, muestra los momentos de tensión que se vivieron en el establecimiento.

En las imágenes se observa a una mujer que se encontraba atendiendo a los clientes en la pastelería, cuando de repente, un individuo vestido con una camiseta azul y una gorra blanca entra rápidamente con claras intenciones de robo.

"Ando armado y no me importa que me estés grabando. Dame también tu teléfono", se escucha decir al ladrón mientras dirige sus amenazas a la empleada.

La empleada, aparentemente cediendo a las exigencias del delincuente, lo conduce hacia la caja registradora. Sin embargo, su respuesta da un giro inesperado: en un acto de valentía y destreza, logra escabullirse por la puerta principal y cierra con rapidez la cortina metálica del local, dejando atrapado al ladrón en el interior.

Las imágenes capturan la creciente desesperación del ladrón al darse cuenta de su situación.

Se escucha al delincuente clamando: "Mamita, ayúdame". En su frustración, intenta liberarse lanzando un mueble, pero sus esfuerzos resultan en vano.

Según reportes internacionales, la determinación de la empleada y la pronta respuesta de las autoridades culminaron en la captura del ladrón.