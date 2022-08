$!Video: ‘Male Ardila’ desmiente tres mitos del fitness que usted probablemente también creía reales

Un día cualquiera, después de tres años llevando y mostrando una dieta restrictiva en sus redes sociales para lograr sus objetivos, un amigo le propuso a Male dejarse ayudar por él. “Textualmente me dijo: déjame asesorarte, yo te ayudo a cumplir tus objetivos, y la verdad a regañadientes y en medio de mi orgullo acepté” Aseguró.

A ‘Male’ le empezó a interesar el mundo saludable desde muy joven, inició a hacer ejercicio y a leer sobre el cuerpo, sobre cómo reaccionaba ante los ejercicios y suplementos que ella vendía. Comenzó a mostrar sus resultados en Instagram y notó que eso no solamente motivaba a más personas sino que aumentaba también sus ventas.

“Nunca me imaginé trabajando como abogada pero terminé mi carrera por respeto a mi mamá. Ya iba en octavo semestre, faltaba poco para terminar pero ese siempre fue mi plan B, mi plan A era hacer crecer mi tienda mordisco fit”, afirmó Mayra Alejandra en entrevista con Vanguardia.

En el año 2014, una chica mexicana le escribió por mensaje interno en Instagram pidiéndole una asesoría para bajar de peso y mejorar su alimentación. “Yo nunca había hecho una asesoría, no sabía cómo cobrar ni cuánto podría valer, cobré como 120.000 pesos al mes”, recordó Mayra.

La mujer cuenta que fue la mejor decisión de su vida. Empezó a comer el triple de lo que normalmente comía, no tuvo más ansiedad y empezó a entender que una mejor relación con la comida lo cambiaba todo.

Con los años mi comunidad de asesorados iba creciendo monté una especie de brochure, una bienvenida, una guía práctica. Y durante 4 años fui mi secretaria, mi gerente, mi operario. Me esforcé muchísimo para que la gente viera mis resultados, yo era mi propio vehículo de venta. Trabajaba ocho horas al día frente al computador, pero comía, entrenaba, trabajaba. Llegué a los 120 asesorados y dije: no pude más sola y me tocó cerrar cupos y comenzar a trabajar con lista de espera”, cuenta.

En medio de este proceso se encontró con varios obstáculos. No solo la dieta flexible que maneja Mayra Alejandra fue muy criticada en su momento porque era muy distinta a lo que la gente estaba acostumbrada a hacer, sino que era un “trabajo de hombres”.

“Fue un momento difícil para mí. Personas que conocía, que conozco y que aún están cerca, se burlaban y sobre todo los entrenadores se burlaban porque en un momento físicamente no era el estereotipo de fitness; yo subí 8 kilos para poder ganar masa muscular y lograr mi objetivo”, le contó ‘Male’ a Vanguardia.