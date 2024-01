Video | “Mi primera chamba”: periodista sufrió ataque de pánico en pleno noticiero y estallaron las redes

Torres relató que esto ocurrió hace más de 15 días y que, justo antes de su intervención, se cayó una noticia que iba a presentar, lo que la llevó a buscar rápidamente otra para transmitir. Para evitar improvisar, escribió un guion que intentó memorizar. Sin embargo, una vez en vivo, se sintió abrumada y olvidó su texto.

“Lo que me pasó es que me dieron el paso después de que se me cayera una noticia, llevaba dos minutos buscando qué íbamos a lanzar al aire, estaba un poco abrumada y lo que hice fue escribir un libreto, me lo aprendí al pie de la letra (...) se me olvidó la segunda palabra después de “intermediarios” y pasó lo que todos ustedes saben”, dijo.

Torres terminó agradeciendo: “A todos los que me han enviado mensajes de apoyo, realmente hermosos y llenos de amor. Transmitir en vivo no es sencillo, todos podemos cometer errores. No presto atención a los comentarios negativos, sino a quienes creen en mi proceso y en mi trabajo”.