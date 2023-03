$!Video: Muerto se despertó en pleno velorio y terminó tomando sopa, según su familia

Tras esta situación, la familia decidió sacarlo del ataúd y llevarlo a una de las habitaciones de la vivienda.

“Si le pusieron formol, no se va a podrir, no se va a descomponer porque está formalizado. Cuando una persona muere, entra en distintas fases, pero en la primera media hora no pasa nada. Entre las 12 y las 18 horas está todo duro. Ahora, después de las 18 horas, el cadáver empieza a ablandarse de manera natural”, señaló el médico Sergio Sarita Váldez.

La familia testificó que el cuerpo no estaba frío, como se esperaría de una persona sin signos vitales. La explicación de Sarita es que el cuerpo no pudo acoplarse por la temperatura ambiente.

Como explicó Valdez: “la sensación de irrealidad es lo que hace peor una muerte inesperada”, lo que habría llevado a través del dolor a sus familiares a ver como el hombre se levantaba y tomaba sopa. Pero el dictamen final fue que el hombre había fallecido, tras intentos de sus familiares por hacerlo “resucitar”.