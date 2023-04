$!Video: Pelea de almohadas en el corazón de Nueva York

Decenas de personas de todas las edades fueron ayer a la céntrica plaza neoyorquina de Washington Square Park armados de sus mejores almohadas para participar en una amigable pelea de almohadas, evento que se celebra anualmente en la ‘Gran Manzana’.

Wanda Taylor y West Gordon asistieron a la cita vestidos con sus pijamas, el de ella de satén negro y el de él de cuadros azules.

Esta pareja lleva viniendo a esta “fiesta de pijamas” desde 2017 y dicen que este año hay muy poca gente en comparación con las ediciones que se celebraron antes de la pandemia, donde participaban centenares de personas.

Gordon recuerda que otros años el evento tomaba toda la plaza, mientras que en esta edición solo hay unas 20 personas.

No obstante, Taylor le consuela diciéndole que en comparación con el año anterior hay más gente. “El año pasado no había nadie, nadie apareció”, anota la mujer.

Algunas reglas a seguir en el evento libre son: solo usar almohadas suaves, no golpear demasiado fuerte y no atacar a alguien que no tenga una almohada.

Alison Vargas, una puertorriqueña de 26 años asentada en Brooklyn, dice a EFE que se unió al evento después de que alguien le prestara una almohada.

“Fue divertido”, anota la joven y dice que en el proceso pudo sacar su ira y “reírse mucho” al mismo tiempo.