Video: pidió ayuda a ChatGPT para escribir su carta de renuncia, el resultado se hizo viral

Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) se están convirtiendo en asistentes de primera mano para miles de personas en todo el mundo. Una mujer en Estados Unidos se hizo viral luego de que compartiera con sus seguidores la icónica carta de renuncia que le redactó ChatGPT para que presentara en su lugar de trabajo.

La mujer que aparece en TikTok como Mari o sillyyerba, le pidió al ChatGPT que le ayudara a redactar una carta de renuncia con carácter formal y profesional. La joven no tenía las palabras adecuadas en su mente para materializar el documento, así que acudió a la IA.

“Puse el aviso: ‘Escriba un correo electrónico profesional diciendo que no puedo estar triste y pobre por otro mes respondiendo a este correo electrónico’ y luego, entre comillas, puse el correo electrónico de mi gerente y esto es lo que me dio”, relató la misma joven en una publicación de TikTok.

Esta es la historia

El jefe de Mari ya le había pedido que trabajara hasta el 8 de junio, sin embargo, la joven quería ejercer sus labores hasta el próximo 6 de mayo.

Según la mujer, el texto que le arrojó ChatGPT fue limpio y profesional como lo había pensado, así que compartió con sus seguidores su resultado final. Sin embargo, hay un fragmento que fue el que más llamó la atención.

“Por mucho que valore mi tiempo aquí, no puedo estar triste y pobre por otro mes (...) Espero que esto no cause ningún inconveniente al equipo y que podamos terminar las cosas con una nota positiva”, expone la carta sobre la razón por la que Mari no puede quedarse por un mes más en el empleo actual.

La joven consultó a sus seguidores sobre su percepción sobre la carta y si es la adecuada para enviar, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de los internautas la animaron a que enviara esa versión, ya que expone perfectamente su situación de una manera directa.