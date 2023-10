Video: Sorprenden a pareja en pleno acto íntimo frente a turistas en una playa

Y aunque la pareja ni enterada se dio de que estaban siendo grabados, muchos aprovecharon para registrar el momento y luego denunciar este tipo de actos ante las autoridades correspondientes.

Ante tal hecho, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, quienes calificaron el acto como obsceno y desagradable: “todo torcido es así. No les importa, y cuidado si miras”, “Ya no hay respeto, ni discreción, son acciones repudiables”, “Que barbaridad hasta donde estamos llegando”, “Se pierden los valores morales y el respeto a los demás”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios.