Video: Un fan subió al escenario y lastimó a la cantante mexicana Belinda

En redes sociales circula el video que muestra a Belinda en su presentación que tuvo en la Feria de las Fresas en León en el estado de Guanajuato. De un momento a otro se alcanza a ver que un fan, en aparente estado de ebriedad, interrumpe la presentación y se lanza contra la cantante.

A pesar de que casi la tira, la intérprete de “Amor a primera vista” y “Ángel” le pidió a su seguidor que se tranquilizara para evitar que el personal de seguridad lo retirara del evento. Los fans celebraron que la cantante haya reaccionado de esa manera.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, escribió la cantante en un mensaje en sus redes.