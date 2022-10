WhatsApp Plus, la mejor aplicación de mensajería instantánea

¿Para qué sirve WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es un tipo de versión renovada de la aplicación oficial de WhatsApp. Es un servicio diseñado para aquellos usuarios de la aplicación original que desean hacer uso de ajustes y opciones más completas, por lo tanto, se basa en más opciones de personalización.

Este MOD se fundamentó en la versión oficial, pero amplifica las opciones ya creadas para ofrecer más independencia a sus usuarios. De este modo, WhatsApp Plus brinda mejores términos de disposición de privacidad, interfaz más personalizable y opción de transmitir archivos de mejor calidad y tamaño.

El objetivo importante de WhatsApp Plus es optimizar las funciones existentes de la app original.

Características de seguridad y privacidad

· Bloquea las llamadas entrantes de usuarios específicos.

· Muestra el check azul únicamente una vez cuando el usuario haya respondido al mensaje.

· Permite leer los mensajes y estados, inclusive los que sean borrados por el otro contacto.

· Permite mantenerse completamente invisible, ocultando algún Estado y congelar la última hora de su conexión.

· El usuario puede seleccionar el color de los checks azules, del ‘escribiendo...’ o la notificación de ‘grabando audio...’ a sus contactos, grupos o listas de difusión.

· Le permite bloquear la mensajería a través de la huella, patrón o el tradicional código pin, asimismo de añadir preguntas de seguridad.

Características de personalización

· Cuenta con una tienda con temas gratuitos, ideales para personalizar el perfil de la interfaz con diferentes colores, tipografías y lindos fondos, así como un editor para diseñar temas propios.

· Brinda un control total sobre cada interfaz separadamente. El usuario logrará cambiar las fuentes, el diseño de las pestañas o los fondos para cada contacto.

· Cuenta con más de una veintena de pantallas diferentes para las videollamadas y llamadas realizadas por medio de la aplicación.

Características generales

· Puede cerrar las conversaciones deslizando el dedo hacia arriba.

· Permite cambiar el icono de la app por cualquier otro (esto puede ser ventajoso permitiéndole tener un perfil indiscreto).

· Se puede ocultar la fecha y la hora en la opción de copiar y pegar mensajes para conservar sólo el texto.

· Puede enviar vídeos de 700 MB o imágenes sin que cambie la resolución y además no tiene límite en base a la cantidad de imágenes enviadas al mismo tiempo. WhatsApp suele limitar los vídeos a solo 16 MB, minimizando el tamaño de las imágenes y aprobando solo el envío de hasta 30 imágenes al mismo tiempo.

Diferencia entre WhatsApp original y WhatsApp Plus

WhatsApp oficial es una aplicación de mensajería instantánea desarrollada por Jan Koum y Brian Acton y actualmente manejada por Meta, que suele ser descargada desde la tienda de Play Store, desde Malavida o inclusive de su sitio web oficial. La aplicación se actualiza periódicamente y es completamente oficial, de manera que no existe duda sobre la seguridad y privacidad.

WhatsApp Plus es una especie de MOD de WhatsApp, una aplicación proveniente de la toma del código fuente original, que fue modificado pero llevando el mismo nombre del paquete con una palabra extra PLUS. Esas modificaciones le permitieron al diseñador agregar una serie de funciones y características nuevas, la mayoría de ellas muy demandadas por los beneficiarios gracias a que cuentan con una aplicación más popular y moderna. Algo que la app oficial no ha creado, pero esta app no garantiza completamente su seguridad y privacidad; sin embargo, actualmente se está pensando en la aplicación de controles más estrictos.

¿Es seguro descargar el APK de WhatsApp Plus?

No se puede alegar completamente que el APK de WhatsApp Plus está libre de malware y virus debido a que es una aplicación que fue modificada por la original y los procesos automáticos que la justifican ha mostrado que ha sido atacada por archivos de virus distintos. Por lo tanto, WhatsApp Plus no es seguro al 100%.