"Ya firmé mi divorcio": Hombre se hace viral tras celebrar su separación

Divorciarse uno pensaría que es un momento difícil para las personas, es un duelo que quizás no muchos quieran pasar. La cuestión es que no todas las personas somos iguales, y para muestra de ello es un hombre que no ocultó su felicidad tras haber firmado los papeles de su separación.

La historia se desarrolló en Costa Rica y llamó la atención no solamente de los ciudadanos allí, si no también de miles de personas alrededor del mundo. Todo empezó cuando este sujeto recorrió las calles de la ciudad de Cartago, en su vehículo decorado con globos y con un mensaje que decía ‘ya firmé mi divorcio’.

La situación fue tan rara en este lugar, que un medio local decidió contactarlo para conocer su historia. El ciudadano de nombre Pablo Campos, contó que después de tres años y medio se dio el divorcio.

“Es un proceso de divorcio que llevó más de tres años y medio, en donde se complicó mucho la comunicación. Cuando estaba firmándolo fue una sensación de desahogo tan grande. Fue librar una carga de todos estos años que me estaba matando, me estaba deteriorando la salud. Mi intención fue liberarme y decirle a la gente ‘ya, aquí murió”, le contó el hombre al medio CRHoy.com

Pablo contó además que tras su divorcio cumplió la promesa de decorar su carro e ir hasta la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y después al cementerio a visitar la tumba de su madre. En medio de su trayecto, varios conductores bajaban sus ventanas y lo felicitaban.

Este hombre señaló que ha recibido varios mensajes a través de sus redes sociales pues las imágenes se hicieron virales. También dijo que este fue un logró por sus hijos a los que ahora podrá ver más seguido.

“Desde el inicio siempre la intención fue que mis hijos salieran beneficiados, ese es el principal logro. Pasé de poder verlos dos fines de semana al mes a poder tenerlos ahora un día entre semana, periodo de vacaciones y otros”, finalizó.