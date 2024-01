$!¿Ya se la vio? Cuál es el éxito de Beef, la miniserie más premiada de la temporada

Que hubiera ganado todos los premios en las categorías de miniserie en los galardones más importantes de la televisión no es fortuito. El crítico de Sensacine España, Alejandro G. Calvo, la incluyó en su top 30 de las mejores nuevas series de 2023. Afirma que Beef es “una carrera de chanzas y oprobios, del ojo por ojo y el diente por diente, que entre meadas, polvos y trastazos no deja de hacer crónica negra de la diferencia de clases, de la hipocresía de moral de cualquier humano y de que toda avaricia malsana rompe el saco”.

La serie habla de la ira, y se basó en un incidente de rabia en el volante que le pasó justo a su creador, “alguien se enojó conmigo y, por alguna razón, ese día no utilicé mi buen juicio y decidí impulsivamente seguir a esa persona. Realmente no tenía un plan establecido, solo quería que él sintiera miedo y le hiciera saber que no está bien hacerle eso a la gente. Pero las cosas salieron mal, ciertamente no como en la serie, pero lo que sucedió esa tarde terminó inspirando a Beef”.

¿Por qué ha sido exitosa?

Para el crítico colombiano Jerónimo Rivera, esta miniserie efectivamente tiene a la rabia como su gran hilo conductor, pero es mucho más profunda de lo que parece. “Es una serie inteligente y bien contada, con una pareja de protagonistas que funciona muy bien y un crescendo narrativo que hace que uno se conecte cada vez más”.

Añade Rivera que en el trasfondo de la historia aparecen la definición de roles en la sociedad, con su crítica a la dificultad de las mujeres por conciliar su vida personal y profesional, la envidia y el afán de escalar socialmente, los excesos y abusos del capitalismo y el vacío existencial, algo que es fácilmente identificable en la sociedad de hoy.