Tim Cook y Sebastián Yatra unen fuerzas

¿Qué tienen en común el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, y Sebastián Yatra? ¡Su afición por la música!

Mientras Yatra la crea e interpreta con el alma, este titán de la tecnología no puede vivir sin ella. “La música la llevamos en nuestro ADN. Es una pieza fundamental de nuestra empresa desde el comienzo”, asegura Cook, quien admite que no puede hacer ejercicio sin estar escuchando una canción tras otra. “No puedo imaginarme un día sin música. Me motiva. Me inspira. Me sana. La música es una parte tan esencial en nuestras vidas”.

Igual de esencial es usar su voz para transmitir un mensaje de igualdad y esperanza. Por ello este par mantuvo una conversación exclusiva para People en Español, donde charlaron virtualmente sobre cómo Apple está apoyando la causa de los DREAMers, sobre los derechos de la comunidad LGBTQ, los cambios climáticos y el acoso entre los jóvenes. “La mejor forma de frenar el bullying sin duda es mirarse al espejo y quererse, porque muchas veces el bullying que más nos duele es el auto-bullying”, dice el intérprete de ‘Chica ideal’, quien en sus cuatro años de carrera ha sido nominado tres veces a los premios Latin Grammy. “Aceptar esos comentarios negativos es lo que más nos duele. Si nos queremos a nosotros mismos, si nos valoramos y tomamos pequeñas buenas decisiones todos los días y estamos contentos con quienes somos, siempre vamos a estar contentos”.

Si alguien lo sabe bien es Cook, quien tomó las riendas de Apple justo antes de la muerte de su fundador, Steve Jobs, y publicó en una columna en el 2014 que era gay, convirtiéndose en el primero y hasta entonces único directivo de una de las 500 mayores compañías del mundo en salir del clóset. “Creo profundamente que se debe tratar a todos con dignidad y respeto. Y sé que en mi caso personal, esto es algo personal para mí, no estaría sentado aquí hoy si la gente no hubiera luchado durante años”, asegura Cook. “Tengo la responsabilidad de seguir luchando. A todos se nos debe tratar con igualdad. Quiero asegurarme de que nuestra generación haga lo que esté en nuestras manos durante nuestro tiempo”.