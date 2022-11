En el marco de la celebración por los 200 años de las relaciones comerciales entre Perú y Colombia, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, realizara en Bogotá la Expo Perú Latinoamérica – Colombia, el macro encuentro de negocios que busca aumentar el trabajo entre las empresas peruanas y colombianas.

Vanguardia, como medio invitado a este encuentro de negocios, que se lleva a cabo en hotel Hilton Corferias, pudo conocer que se desarrollarán ruedas de negocios e intercambios de experiencias con sectores productivos, gremios nacionales y actores estratégicos de turismo, innovación, emprendimiento y tecnología, entre otros.

Además, en medio del cubrimiento, de la mano de los invitado especiales y representantes de Perú en Colombia, se conocieron las estrategias que se adelantan en los sectores de agroindustria, pesca, manufacturas diversas, vestimenta, servicios, turismo e inversiones.

La delegación peruana de 54 empresarios, conformada por 39 exportadores y 15 tour operadores de turismo especializado, se reunirá con 151 empresarios colombianos y se esperan concretar 912 citas de negocios.

A nivel nacional, este evento buscar ampliar el intercambio de negocios bilaterales, en un mercado que abarque además de Bogotá, a los empresarios de ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Pasto.

“La globalización ha cambiado, era una cara amplia, grande, global. Ahora es una cara que sigue siendo global obviamente, pero más regional. Entonces tenemos que apostar por la región. El desarrollo tiene que ser integral para beneficiar a todos los ciudadanos de las distintas regiones, de las distintas áreas. No se puede privilegiar solamente a uno por eso genera desigualdad, y hay que combatirla”, señaló el embajador de Perú en Colombia, Félix Denegri.

Según cifras oficiales de PROMPERÚ, el intercambio comercial de Perú con Colombia en el 2021 alcanzó los US $2009 millones, lo que representó un crecimiento del 24% respecto a los US $1632 millones del 2020. Por tanto, la presidenta ejecutiva de Promperú, Amora Carbajal Schumacher, resaltó que esta “plataforma multisectorial nos permite estar acá en Bogotá con nuestra mejor oferta exportable, con pyme sde exportaciones en diferentes sectores de economía y turismo. Cerca de 900 citas de negocios se están dando para trabajar en eso. Además estamos promocionando una cartera de inversiones interesantes que tenemos nosotros en Perú, en todas las regiones”.

Recientemente la nación peruana asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y próximamente la Alianza del Pacífico, con la realización de la Expo Perú buscará lograr una mayor unidad entre países y consolidar su actuación como bloque regional económico para el mundo.

Las cifras

Asimismo, las exportaciones totales de Perú a Colombia hasta agosto de 2022 alcanzaron los US$ 696 millones, un 32% de crecimiento en comparación al mismo periodo del 2021.Y en materia de exportaciones no minero energéticas, hasta agosto del presente año estas alcanzaron la cifra de US$ 637 millones, creciendo un 28% respecto al 2021.

En cuanto a los principales sectores exportadores, destacan los envíos del rubro siderometalúrgico en primer lugar, que crecieron un 5% en lo que va del 2022, con un valor exportado de US$194 millones. En segundo y tercer lugar se ubican el agro (US $175 millones / +58%) y el sector químico (US $132 millones / +44%) respectivamente.

Rueda de negocios con empresarios de ambas naciones

n el marco de la Expo Perú Latinoamérica – Colombia se llevó a cabo un foro de inversiones que presentará las ventajas comparativas para invertir en sectores estratégicos en Perú y portafolios de proyectos para invertir en la nación peruana.

Colombia es la séptima economía del mundo que más invierte en el Perú. Tan solo se ubica por detrás de Canadá, China, España, Estados Unidos, México y Chile.

Según cifras del Banco de la República, al cierre del primer semestre del 2022 los empresarios colombianos invirtieron en el exterior recursos por un total de US $2874 millones. Durante este período, Perú fue el sexto destino receptor de esta inversión, con US $181 millones, después de Panamá, Suiza, Bermudas, Estados Unidos y México.

Desde el 2017 hasta lo que va del presente año, la inversión colombiana en Perú fue equivalente a US $555 millones a través de 9 proyectos de inversión ejecutados, generando 3635 empleos directos; según la plataforma fDi Markets del Financial Times.

En este periodo, el 90% del capital de inversión colombiana se concentró en los sectores de transporte, alta tecnología con 7.2% de participación, turismo con 2.2%, comunicaciones con 0.4% y textil con 0.2%.

Los indicadores macroeconómicos son favorables para la nación peruana, que la califican con una de las cifras de Riesgo País más bajas de la región, con 1,52 puntos porcentuales (JP Morgan). Igualmente, en los últimos meses Perú viene registrando una de las tasas de inflación anual más bajas en la región, con 8.3% al mes de octubre.

Una apuesta por el turismo

El evento también permitirá al Perú continuar posicionándose como un destino especializado en el turismo MICE (abreviación para Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones por sus siglas en inglés).

Participarán 13 empresas de Lima y 2 de Arequipa; entre las que se encuentran 6 agencias de viaje especializadas, 4 hoteles, 3 burós, 1 centro de convenciones y 1 proveedor tecnológico para eventos. Se espera que se concreten un total de 280 citas de negocios.

Finalmente, también se presentará la campaña ‘Empieza tu aventura en Perú’, un llamado a ver la vida con otros ojos después de la pandemia y a crear recuerdos memorables en el país vecino, que se presenta como un destino seguro, único y diverso.

Cabe resaltar que Colombia es el tercer emisor de turistas hacia el Perú en toda Latinoamérica, ubicándose únicamente detrás de Chile y Ecuador. Entre enero y septiembre del 2022, el país vecino recibió a 92 083 colombianos.