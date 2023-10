La Cueva del Nitro en Zapatoca ahora tiene efectos lumínicos para los turistas

Sobre el trabajo realizado al interior de la cueva, Gilbert Mantovani, experto espeleólogo de Tétraktys, explicó que “el primer reto fue conocer la cueva y no fue fácil debido a la topografía, pero era importante hacerlo para ubicar correctamente las lámparas. Hay que saber que esos insectos o animales que vemos, no viven en la cueva, generalmente viven en fallas muy pequeñas. Además, la iluminación se hizo por tramos, es decir, que solo cuando entra el grupo se enciende la luz y después de su paso se apaga, de esta manera no se ilumina la cueva en su totalidad”.

Contar con estos efectos lumínicos facilitará el trabajo de los guías y permitirá dejar de usar baterías en la realización de los recorridos. Jazmín Barrera, quien ha trabajado como guía de la cueva durante ocho años y la conoce desde hace más de 20, califica este logro como una apuesta al turismo sostenible. “Ver el cambio que ha tenido y cómo ha avanzado, el apoyo que tenemos para hacer una foto o recorrer un sendero. Y la parte más importante es que estamos cuidando y preservando este lugar natural, ya que no vamos a seguir contaminando con linternas y con las baterías como se venía haciendo. Es una apuesta a un turismo sostenible y es un paso gigante en la preservación de este bello sitio”.