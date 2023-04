$!Turismo corporativo: Cinco consejos para tener un viaje exitoso

1. Asistencia de viaje corporativo: En la actualidad, contratar una asistencia se ha convertido en una condición esencial a la hora de realizar este tipo de viajes. Por ejemplo, en algunos países es incluso un requisito de ingreso. Una asistencia corporativa puede proporcionar garantías ante una serie de situaciones, desde problemas de salud, accidentes, hasta situaciones no médicas como robo o extravío de documentos, localización de equipaje, entre otras.

2. Llevar un control de gastos: Para toda empresa, llevar un control de los egresos es de suma importancia, y los gastos en viajes no son una excepción. Por ello, es importante validar cada uno de ellos y así saber cuáles pueden ser reembolsables o no. Así, se procura no sobrepasar el presupuesto estimado.

3. Planificar bien y con antelación: A la hora de planificar un viaje corporativo, es importante considerar los gastos de traslado desde y hacia al aeropuerto, tiquetes de avión, hospedajes, viáticos, entre muchos más para que no haya ningún inconveniente y se puedan cumplir con los plazos y objetivos establecidos para el mismo.

4. Adaptabilidad al cambio: Se recomienda establecer estrategias para superar o prevenir los cambios de usos horarios al momento de salir del país. Otro punto importante para aquellos que necesitan utilizar dispositivos electrónicos, es llevar un adaptador de energía universal que funcione con cualquier enchufe.

5. Contar con una agenda: Es fundamental definir la agenda profesional de reuniones y visitas, más allá de que puedan ocurrir imprevistos a lo largo de la estadía. Además, llevar una agenda organizada, permitirá estimar gastos y administrar el tiempo del viajero de modo más efectivo y acorde con las expectativas de la empresa.