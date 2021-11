Will Smith contempló matar a su padre para “vengar” a su madre

La vida del actor estadounidense Will Smith es más complicada de lo que nadie nunca imaginó.

En la edición de esta semana de la revista People aparece un extracto exclusivo de las nuevas memorias reveladoras de la estrella de 53 años, titulada Will, que se publicarán el 9 de noviembre. En él, Smith pone al descubierto dolorosos secretos familiares, incluido un incidente traumático de la infancia que involucró a su difunto padre, Will Sr., quien, según él, le dejó cicatrices en los años venideros.

Al principio del libro, Smith establece la complicada relación que tenía con su padre William Carroll Smith Sr., quien con su madre Caroline Bright crió a Smith y a sus tres hermanos en Filadelfia.

“Mi padre era violento, pero también estaba en cada juego, obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas”, escribe. “Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios. El mismo perfeccionista intenso que aterrorizó a su familia también puso comida en la mesa todas las noches de mi vida”.

Smith escribe que un aterrador acto de violencia que presenció por parte de su padre y en contra de su madre cambió su vida para siempre.

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento en mi vida, ha definido quién soy”.

Para el actor, el trauma de ese momento afectaría toda su vida y carrera. “Dentro de todo lo que he hecho desde entonces, los premios y elogios, los reflectores y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por mi inacción ese día. Por no hacer nada frente a mi padre. Por ser un cobarde”, cuenta Will Smith en sus memorias.

“Lo que has llegado a entender como ‘Will Smith’, el MC aniquilador de extraterrestres, la estrella de cine más grande de la vida, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado, diseñado para protegerme a mí mismo. Para esconderme del mundo. Para esconder al cobarde”, agrega el actor.

Los padres de Smith se separaron cuando él era un adolescente y se divorciaron en 2000. A pesar de mantener una relación cercana con su padre, el actor escribe que su enojo derivado de ese incidente de la infancia volvió a surgir décadas después, mientras cuidaba de Will Sr., quien tenía cáncer.

“Una noche, mientras lo sacaba con delicadeza de su habitación hacia el baño, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría”.

En ese momento, Smith recuerda haber tenido la idea de matar a su padre. “Me detuve en la parte superior de las escaleras. Podría empujarlo hacia abajo y salirme con la mía fácilmente”, escribe. “A medida que las décadas de dolor, ira y resentimiento desaparecieron, negué con la cabeza y procedí a llevar a mi padre al baño”.

Después de la muerte de Will Sr. en 2016, Smith reflexionó sobre su turbulenta relación y lo que le enseñó sobre cómo encontrar la verdadera satisfacción.

“No hay nada que puedas recibir del mundo material que te genere paz interior o satisfacción”, escribe. “Al final, no importará ni un ápice lo bien que la gente te haya amado, solo obtendrás ‘la sonrisa’ en función de lo bien que los amaste”.