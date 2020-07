“Yo, Ennio Morricone, he muerto”, la carta

“Yo, Ennio Morricone, he muerto”. Así empieza una carta escrita por el famoso compositor italiano para despedirse de sus familiares y amigos, y en la que “renueva” su amor a su esposa, Maria.

Morricone, autor de algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, falleció en la madrugada de este lunes en la clínica romana en la que permanecía ingresado por las complicaciones surgidas tras caerse días atrás y romperse el fémur.

Enseguida las puertas de la clínica Campus Bio Médico de la capital se llenaron de prensa y el abogado y amigo del compositor, Giorgio Assumma, salió para leer una curiosa carta de despedida de Morricone.

“Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”, empieza la misiva.

El oscarizado compositor explica que solo hay una razón para despedirse de este modo: “no quiero molestar”.

Un recuerdo “particular” se lo dirige a Peppucio, el director Giuseppe Tornatore, para quien trabajó en todas sus películas, y a su esposa, Roberta Pacetti: “amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida”, sostiene.

También cita a algunos amigos y a sus hermanas, Adriana, María y Franca; a sus cuatro hijos, Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni; y a sus nietos, Francesca, Valentina, Francesco y Luca.

Y en último pero especial lugar a su esposa, María Travia, con la que compartió su vida desde que se conocieran en 1950.

“A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós”, termina.

Con el reconocimiento unánime al compositor Ennio Morricone como “maestro”, personalidades de todos ámbitos, especialmente de la música, el cine y de la política, quisieron despedirse del hombre que “silbaba” melodías maestras al servicio del séptimo arte.

“Devastado” por la noticia se declaró su colega, el alemán Hans Zimmer. “Ennio era un ícono y los íconos no desaparecen. Son para siempre. No es solo por los ‘spaghetti westerns’. Pienso en ‘The Mission’, en ‘Once Upon a Time in America’. Qué belleza de música”, ha apuntado a la BBC.

Para otro compositor pionero en su campo, el francés Jean Michel Jarre, representó “un sonido único, magníficas melodías, una gran influencia y fuente constante de inspiración: amor y respeto”.

No se olvidaron del genio los californianos Metallica, que acostumbran a arrancar todos sus conciertos con la intro de la celebérrima “The ecstasy of gold”: “Tu carrera fue legendaria y tus composiciones, intemporales. Gracias por definir el ambiente para tantos de nuestros espectáculos desde 1983”.

“He presenciado con gran tristeza cómo uno de mis héroes musicales moría hoy. Su música me introdujo en el mundo de los discos y el primer álbum que me compré en mi vida era suyo; hacía una música bella y emotiva y era el maestro de la melodía”, le reconoció el británico Bernard Sumner, miembro fundador de Joy Division y guitarrista y compositor de New Order en la actualidad.

Las alabanzas para el compositor italiano también llegaron en español desde el otro lado del Atlántico. Así, Calle 13 reconocía su trabajo al servicio de películas como “The Hateful Eight” o “Nuovo Cinema Paradiso”. “Gracias por ser la música de las mejores historias”, ha escrito el dúo desde su perfil en Twitter.