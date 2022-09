“Yo soy Leandro Díaz”: Silvestre Dangond

preguntas y respuestas

¿Cómo le llegó la propuesta de debutar protagonizando “Leandro Díaz”?

Yo no lo pensé dos veces. Recibí la noticia y de inmediato accedí. Duró un año la negociación pero desde el principio dije sí, sabía que lo haría. Los papeles que me habían ofrecido antes no me habían seducido, pero este de entrada me atrapó.

¿Por qué lo sedujo?

Pasaron muchas cosas con el maestro en vida que me hace sentir que todo va unido. Cuando uno ve series de televisión que uno cree que son ficción y de un momento a otro te empieza a pasar lo que creías que era mentira. El maestro, antes de morir, estuvo en mi casa, en tiempos en que me estaba instalando en Estados Unidos, y él murió al año siguiente, justo cuando yo estaba tocando en Valledupar y me tocó dar esa noticia desde la tarima. Después de todo eso, a los siete años, me llaman para ser el protagonista de esta bionovela, siento que no podía decir que no.

¿Cómo fue la preparación para el personaje?

Me leí el libro dos veces. Primero solo y luego en compañía. También grabamos la música antes de empezar la producción de la serie, y fue interesante porque entre el libro y las canciones se podía conocer más de la vida de Leandro Díaz. Luego vino la preparación actoral.

¿Qué le ha dejado esta primera experiencia en la actuación?

No puedo decirte qué me ha dejado porque aún seguimos en medio de las grabaciones y me hace falta mucha historia por grabar, pero creo que hay muchas cosas que yo ya tenía y no me había dado cuenta que existían en mí hasta que empecé a interpretar a Leandro.

¿Cómo ha sido para Silvestre el trabajar en televisión con las extensas jornadas de grabación?

La gente cuando piensa en Silvestre Dangond suele irse a los escándalos y las cosas que me han pasado en la vida, pero no se da cuenta de lo disciplinado y lo profesional que soy en todo lo que hago.

Yo me entregué al proyecto antes de que el canal me llamara. Me vine a Bogotá a vivir desde febrero, por mi cuenta, para prepararme y no llegar con las manos vacías a las grabaciones.

Para nadie es un secreto que la actuación es algo nuevo para mí, porque antes había hecho televisión, pero es fácil cuando interiorizas el personaje y comienzas a amarlo.

Creo que el reto en la actuación será cuando haga otro personaje que no sea Leandro Díaz, porque yo soy Leandro Díaz, entonces no se me hizo difícil.

¿Muchas anécdotas en las grabaciones de esta bionovela?

Lo curioso es que arrancamos las grabaciones y pasó la primera semana, la segunda y hasta la tercera semana y yo no había cantado una sola canción y me estaba desesperando, yo quería cantar. Luego entendí que las telenovelas no se graban por capítulos, en el orden cronológico como va la historia, pero me estaba desesperando por no cantar.

¿Qué lo enamora de esta bionovela?

Es importante que el país se de cuenta del ejemplo que nos dejó Leandro Díaz. Los seres humanos siempre buscamos las distintas formas de hacernos daño, pero él nos da un ejemplo de que nunca necesitó de llegar a los extremos, porque nunca se daba duro así mismo.

Siempre fue un hombre muy positivo, todo lo resolvía a su manera y lo que no podía resolver, lo dejaba a un lado y seguía su camino. Es un modo de vida ejemplar que nunca aplicamos.

¿Qué sacrificios ha tenido que hacer para trabajar en esta bionovela?

Dejé la familia en Estados Unidos, por lo que todo ha sido en medio de la soledad, dejando una rutina que me gusta mucho, que es tener mis lunes, mis martes, miércoles y hasta los jueves para mi familia y para mí, por lo que el cambio fue bastante duro. Así que no tenía más que hacer sino estudiar y prepararme para la bionovela, por lo que busqué un profesor de actuación, Tao Sierra, con una forma de enseñar muy cálida.

Hay un momento curioso. Cuando me llegaron los primeros libretos, yo ya había firmado, pensé que RCN se había enhuesado conmigo, porque pensé que no me aprendería toda esa letra, hasta pensé en tener un apuntador para que me dictara la letra.

Pero con Tao empezamos a buscar el personaje, los gestos y la forma de hablar, nos olvidamos en ese momento de la letra y nos soltamos, descubriendo nuevas cosas del personaje.