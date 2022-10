$!Matrimonios infantiles persisten en alto grado en Colombia | Análisis

Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años, y en comparación con América Latina y Caribe, ocupa el puesto 11 en relación con adolescentes unidas antes de cumplir los 18 años.

Estos datos, presentados por la Unicef en un informe sobre la situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en el país, que incluye datos desde 2010 hasta 2020, ubican a Colombia por encima de México, Ecuador, Perú, Bolivia y Haití, entre otros, y debajo de países como Nicaragua, Honduras, Cuba y Uruguay.

Vale la pena recordar que en los últimos 14 años en Colombia se han presentado siete iniciativas legislativas que buscaban eliminar la excepción de la ley de matrimonios del código civil que permite las uniones tempranas mediante el permiso de los tutores legales de los menores. Sin embargo, ninguna ha salido adelante, amparándose en la “libertad para discernir” de las adolescentes, afirmó Andrea Tague, oficial de Género de Unicef.

En este mismo sentido, el abogado penalista Rodrigo Parada Rueda explica que, si bien las cifras que revelan el informe no son novedosas y esto no significa que no se debe generar alarma, es una situación que se ha venido presentando históricamente en el país desde, y en esto influyen varios factores como el cultural.