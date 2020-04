La economía mundial se está viendo afectada de diferentes maneras a causa de la pandemia ocasionada por una nueva cepa del coronavirus (específicamente, covid -19). Muchas empresas han suspendido su producción y han enviado a sus empleados a casa, las cadenas de suministro y mercado han disminuido sus labores y varias microempresas se han visto obligadas a cerrar. Todo esto ha impactado directamente en los mercados económicos, en las compañías y, por supuesto, en sus trabajadores.

En Colombia, el cese de actividades de muchas empresas por la medida de aislamiento preventivo obligatorio que decretó el gobierno nacional, hasta el 13 de abril, inicialmente, y que se ha extendido, así la no producción de personas que trabajan de manera independiente por su sustento diario, han generado dudas y preocupaciones en la población, debido a sus deudas y responsabilidades con entidades bancarias y financieras.

El sector financiero no es ajeno al entendimiento de la coyuntura económica actual, por tal razón los Bancos han adoptado medidas en procura de otorgar alivios a los clientes, en esa medida la Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones para mitigar los efectos derivados de esa coyuntura en materia crediticia.

Bajo ese contexto, este ente de control emitió el pasado 30 de marzo la Circular 014 de 2020 en complemento de la Circular 007 de 2020, mediante la cual estableció los elementos que deben caracterizar las modificaciones a las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracias o prórrogas, entre las cuales se resaltan:

El no aumentar las tasas de interés, el no cobro de intereses sobre intereses y el beneficio de no reporte a las centrales de riesgo por acogerse a algún programa de beneficios.

Se imparten instrucciones para que se informen de manera clara a los consumidores financieros acerca de las características de las figuras empleadas para ajustar las condiciones de los créditos en la coyuntura actual.

En todos los casos, el deudor podrá conservar las condiciones iniciales de sus créditos, cuando así lo manifieste.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Banco Caja Social, cumpliendo con lo establecido en la normativa mencionada y pensando en el beneficio y bienestar de sus clientes, ha decidido adoptar las siguientes medidas:

Aplazamiento del pago de las dos cuotas siguientes de su obligación.

Reducción en un 50% de los intereses de la cuota de abril.

El Banco Caja social otorgará estos alivios a los clientes que al 29 de febrero estaban al día en sus pagos o no presentaban mora igual o mayor a 30 días y menor o igual a 60 días en sus obligaciones financieras.

El aplazamiento de cuotas y la reducción del 50% de los intereses serán para los siguientes productos: crédito hipotecario, leasing habitacional, crédito de libre inversión, tarjeta de crédito, crédito rotativo, crédito de vehículos, microcrédito, crédito productivo de personas y crédito productivo de pequeñas empresas.

Los alivios se harán efectivos en las dos siguientes cuotas facturadas y no pagadas a partir del 24 de marzo. Si el cliente presentaba mora igual o superior a 30 días, o tiene dos cuotas vencidas, el aplazamiento se aplicará sobre estas cuotas. Por ejemplo, si usted no ha cancelado la cuota del mes de marzo el beneficio de aplazamiento de cuotas corresponderá a las cuotas de marzo y abril; si usted ya canceló la cuota del mes de marzo, el beneficio de aplazamiento será para las cuotas de abril y mayo.

Para acceder a los alivios que ofrece el Banco Caja Social a sus clientes no se requiere hacer ninguna gestión en particular, ya que el Banco aplicará automáticamente las medidas para los clientes que cumplan con las condiciones ya mencionadas.

Sin embargo, para tranquilidad de todos, el Banco entenderá y acompañará la situación particular de cada cliente, en procura de ajustar el valor de la cuota con base en su capacidad de pago y el cumplimiento de la normatividad vigente. Los clientes que necesiten ampliar la información relacionada con los alivios, pueden comunicarse a la línea 743 6385 o 01 8000 972 230, o escribir al correo electrónico consultabancocajasocial@fundaciongruposocial.co

Todos los clientes del Banco Caja Social que tengan alguna duda respecto a los alivios ofrecidos por la entidad en tiempos de Covid – 19 pueden ingresar a: https://www.subancoamigo.com/abc-ayudas-banco-caja-social/ donde encontrarán respuesta a muchos de sus interrogantes y también tranquilidad sobre su situación financiera por estos meses.