Luis Alejandro Paternina Rendón, psicólogo de un colegio privado en Barrancabermeja, está convencido de que “un profesional que tenga conocimiento de la inclusión siempre estará un paso adelante de cualquier otro profesional”, así lo corrobora cada vez que un colega, amigo o compañero se le acerca para consultarle sobre algún estudiante que requiere ser blindado de cualquier forma de segregación y exclusión educativa.



“Muchos desconocen y acuden a mí para buscar orientación sobre algunos procesos, sobre todo los que están en instituciones públicas, porque definitivamente ahí existe menos apoyo para esto”, relata.



Por eso agradece el día que, sin siquiera buscarlo, se vio tentado a estudiar la Especialización en Educación Inclusiva en la UNAB. Ocurrió justo durante la visita al campus de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) realizada por los estudiantes de 11 que en ese entonces pertenecían a la institución educativa donde ya lleva seis años como psicólogo. Durante esa visita en la que se busca que los estudiantes exploren las opciones de pregrado que ofrecen las entidades de educación superior en Bucaramanga, tuvo la “oportunidad de conocer la universidad” y quedó encantado de sus “instalaciones, los auditorios, los laboratorios y el campus como tal”.



En ese primer acercamiento se dio cuenta de algo significativo: “La UNAB es una de las pocas universidades que tiene el programa de Educación Inclusiva, porque yo he visto en muchas otras universidades que hay Especializaciones en Educación o Maestría en Educación, pero una especialización que se enfoque solo en la rama inclusiva, hay pocas en Colombia”, resaltó.



Los frutos

“Si hay algo gratificante como profesional, es saber que las herramientas adquiridas y la formación buscada, te permite dar soluciones en tu trabajo”, así lo describe Paternina Rendón al destacar lo gratificante que le resulta ayudar a los padres que llegan buscando ese apoyo que sus hijos necesitan, bien sea por algún diagnóstico especial o alguna condición que amerite un proceso o pedagogía apropiada al caso. Eso es un “plus grandísimo”, añade.



Más allá de la excelencia de los profesores, la infraestructura y tecnología que brinda la UNAB, para este experto en inclusión, “la mejor herramienta” que aprendió en su formación posgradual fue la “empatía”, la cual considera como un activo intangible de la especialización, en particular en una época donde cada vez se vuelve más demandante profesionales experimentados en estrategias pedagógicas y didácticas que permitan la plena participación y aprendizaje de los estudiantes.



Y aunque en su caso, la educación ha sido la base de su despliegue profesional desde su experticia con enfoque inclusivo, advierte: “Esta especialización no solamente se puede ejercer en el ámbito educativo, se nos habla también de inclusión en la parte laboral, porque dentro de las empresas debe haber inclusión, y personas con algún tipo de situación que debamos velar, por eso es una especialización muy amplia”.



Sobre esas posibilidades de proyección, también nos habló la abogada de la UNAB, Adriana Mantilla, Notaria Primera de Piedecuesta. En su caso, la Maestría en Derecho de Familia realizada en la UNAB le otorgó atributos que agradece y resalta como inigualables. “Los profesores que capacitan son de gran nivel, además, este programa tiene una ventaja y es su gran énfasis en la investigación”. Esta línea de formación es, a su juicio, lo que confiere a los profesionales que la cursan un olfato excepcional en su área.

En este sentido, remarca: “Gracias a esa Maestría repasé, me actualicé, pude aprobar concursos de mérito que también son muy importantes en el desarrollo de la vida profesional y, entre varias metas, logré ser juez de familia, candidata magistrada de derecho de familia y ahora notaria”.