Dentro de los retos urbanos que enfrentan las ciudades se encuentra la movilidad y la salud pública. Es indispensable la constante regulación de los dos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En Bucaramanga, uno de los temas más álgidos y sensibles ha sido la operación del SITM, sistema de transporte masivo que se implementó hace una década y el cual ha estado marcado por una compleja situación financiera desde sus inicios, como reiteradamente lo han informado los medios de comunicación.

“Metrolínea ha sufrido desde sus inicios con estos problemas de caja; se le debe plata a los operadores, los operadores le deben a los bancos y a esto se le suma que con la pandemia se ha reducido el número de pasajeros, además de bajar los kilómetros recorridos en un 30 %... Es tal la problemática de Metrolínea que tuvo que pedir un proceso de reestructuración en la Superintendencia de Transporte”, asegura John Jairo Contreras, vicepresidente de Grandes Clientes de Vanti.

Este proceso de reestructuración conlleva a la inminente renovación de su flota de buses, próxima a cumplir su vida útil; y la búsqueda de una estrategia de operación diferente. En este contexto, se ve una ‘luz al final del túnel’ para que el transporte masivo tipo bus de la capital santandereana pueda ser sostenible tanto ambiental como económicamente.

La discusión ciudadana ahora se centra en el tipo de operación de la nueva flota de vehículos tipo bus que se integre: A gas o con electricidad. Y aunque cada sistema tiene voces a favor y en contra, el costo-beneficio podría inclinar la balanza.

Es de precisar que la flota de buses de Metrolínea es operada por dos empresas. Movilizamos S.A. y Metro Cinco Plus.

Si se tiene en cuenta que el problema ambiental en Bucaramanga y su área metropolitana se centra en la calidad del aire, las dos opciones más viables de operación de la flota de buses son la eléctrica y a GNV. “Un bus eléctrico y un bus a gas natural reducen las emisiones de material particulado contaminante en niveles similares del 100 %, por lo que el efecto sobre la calidad del aire de ambos es positivo. Sin embargo, existe una diferencia muy grande y es que la opción a gas es mucho más económica”, manifiesta Andrés Sarmiento, presidente (e) de Naturgas.

Si el objetivo es impactar positivamente el ambiente, a través del mejoramiento de la calidad del aire, como lo han priorizado las principales ciudades del mundo, la decisión de usar el Gas Natural Vehicular es la alternativa más eficiente y sostenible en relación costo-beneficio ambiental, aseguran expertos consultados por Vanti.

Más de 99% es la reducción de emisiones de material particulado que generan los buses que operan con gas natural vehicular.

¿Gases de Efecto Invernadero?

Existe otro aspecto que también se debe analizar a fondo, relacionado con la emisión de Gases de Efecto Invernadero, GEI, (emisiones de CO2 a la atmósfera que producen el calentamiento global, deshielo de los glaciares, nevados y otros problemas ambientales). Los vehículos eléctricos disminuyen la emisión de GEI en 100 %, mientras que los que usan gas natural la reducen en 50 %.

Sin embargo, existe una paradoja y es que los buses eléctricos provienen de China, el país que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero genera: Más de 10 mil millones de gigatoneladas de CO2 al año.

“Si China, Estados Unidos, India, Turquía... que son los países que más generan estos gases no cambian su conducta, el planeta no es viable. Ahora resulta que los vehículos que se están promocionando en Colombia vienen de China, entonces es una incongruencia porque este es el país que más emite gases y nosotros tenemos que comprar buses eléctricos chinos, que valen el doble de los de gas para solucionar el problema del planeta, así que al aporte no es que sea mucho”, afirma Rodolfo Anaya, presidente de Vanti.

Y si se trata de evaluar costos, el tema se inclinaría por el uso de gas natural, ahora más que Metrolínea, a diciembre de 2020, tenía una deuda de más de $157.000 millones de capital por pasivos judiciales, lo que deja la SITM en una difícil situación financiera. Adquirir buses eléctricos costaría entre un 50 y 70 % más que comprar buses a gas natural, por lo que se haría una sobreinversión de grandes dimensiones.

“Otro tema importante es la operación del bus, porque los operadores comentan que es más económica, y es cierto, pero las tarifas que tendrían que pagar estos operadores son un 25 % más caras que las que pagarían por un bus a gas durante los 10 años que dure circulando. Los buses eléctricos no son la mejor opción para Metrolínea, porque cuestan mucho más teniendo el mismo impacto en la mejora de la calidad del aire en Bucaramanga”, puntualiza el Vicepresidente de Grandes Clientes de Vanti.

Confiabilidad, eficiencia y reducción de costos son otras de las características de la integración de una flota de buses con GNV al transporte masivo. En Bogotá, incluir parque automotor de este tipo ha sido exitoso.

Buses de calidad

Además de funcionar 100 % a gas y ser fabricados por una marca sueca como Scania, otro de los beneficios es que la carrocería se ensamblaría en Colombia, lo que impactaría el empleo nacional, mientras que los eléctricos chinos vienen ya terminados, es decir, con su carrocería.

“Los buses a gas cuentan con todas las condiciones técnicas, fuerza, autonomía y no tienen ningún inconveniente; los eléctricos igual, pero la única diferencia es que el gas cuesta mucho menos, genera más trabajo en Colombia y está demostrado que son vehículos más costo-efectivos”, dice el Presidente de Vanti.

Es de resaltar que otro de los problemas que debe solucionar Metrolínea es el número de buses de la ruta troncal y fortalecer la ruta de alimentadores, ya que los pasajeros de los barrios no están llegando a las troncales, de ahí que los habitantes no estén usando el sistema de manera masiva. En Bucaramanga, los buses y Metrolínea han perdido 17 millones de usuarios en tres años, según dijeron expertos a Vanguardia en enero de 2020. Una de las quejas más frecuentes según ese informe, es que “(...) la ciudadanía se queja del deficiente servicio que existe, de su alto costo y de la falta de rutas en los diferentes sectores”.

“En ese sentido, si se tiene un problema de suministro en los alimentadores y un problema de falta de buses en las troncales, tiene sentido validar cuáles son las opciones ambientales y económicas que permitan un mayor número de buses. Así, Metrolínea necesita fortalecer el tema de alimentadores, que es crítico para la operación del sistema, ya que se sabe que la operación está funcionando con casi un 30 % del número de pasajeros”, manifiesta Javier Escobar, gerente de Movilidad de Vanti.

El objetivo es aplicar una estrategia a largo plazo, que perdure en el tiempo, pero que sea efectiva en el presente, por lo que “la mejor alternativa en este momento para las ciudades, costo-beneficio, es el Gas Natural Vehicular y por eso es que lo estamos promoviendo desde Gasoriente para la implementación en la ciudad”, puntualiza el Gerente de Movilidad de Vanti.

La causa principal de la mala calidad del aire en Bucaramanga y las diferentes ciudades del país es el material particulado que generan los vehículos que funcionan con diesel.

Ventajas del uso del GNV

De acuerdo con expertos consultados por Vanti S.A. ESP , el GNV es la mejor alternativa para la operación de transporte público de pasajeros, ya que cuenta con ventajas como:

- Encajar con las políticas efectivas de calidad del aire.

- Disponibilidad de oferta del más alto estándar de emisión.

- Factibilidad de infraestructura para el servicio.

- Simplicidad operacional.

- Mayor costo-beneficio para la ciudadanía y los operadores.

- Los gobiernos locales no requieren de mayor inversión para obtener los mismos beneficios.