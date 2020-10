Descargue el boletín informativo aquí

Editorial: Los retos nos inspiran a las oportunidades

Mensaje del Ing. Juan Carlos González, Director Autovía Bucaramanga Pamplona

En nombre de todo el personal de la concesión vial Autovía Bucaramanga Pamplona, hemos enfretado al igual que toda la comunidad, la necesidad de cuidarnos y cuidar a los demás. Por esto, durante el aislamiento preventivo obligatorio han sido muchos los retos que estamos convirtiendo en oportunidades.

Inicialmente, cerramos todos los puntos de obra y oficinas de atención al usuario para unirnos a la cuarentena nacional decretada por el señor Presidente Iván Duque. No obstante, mantuvimos nuestro compromiso con los ¨heroes en la vía¨ y el personal de operación y mantenimiento de Autovía Bucaramanga Pamplona, trabajó las 24 horas del día, aplicando los protocolos de bioseguridad para continuar con la operación, transitabilidad y seguridad en todo corredor vial.

Durante esta época, atendimos todas las novedades que se presentaron en la vía, asegurando que los alimentos e insumos de primera necesidad transportados a lo largo de nuestro corredor vial, llegarán a salvo a proveer los diferentes pueblos y ciudades de Colombia. Además, bajo la directriz del Ministerio de Transporte implementamos el no pago de peaje desde el 25 de marzo de 2020 al 1 de junio del 2020.

Ante todas las adversidades, hemos sido fuertes y en tiempo récord nos preparamos con todos los protocolos de bioseguridad para iniciar el 27 de abril con la apertura de algunos puntos de obra, según las disposiciones del Gobierno Nacional. Con aval de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) e interventoría fuimos reanudando nuestras actividades en las 4 unidades funcionales.

Actualmente, el 100% de nuestro personal se encuentra trabajando y aplica el protocolo que consiste en: Promover el lavado constante de manos, el uso de los insumos de bioseguridad, el registro de un autoreporte personal, donde se verifica el estado de salud diario del personal y la toma de temperatura al inicio y fin de cada turno.

En este tiempo nos hemos adaptado a los cambios y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el personal por enfrentar con entereza y compromiso la nueva cotidianidad, aplicando juiciosamente los protocolos de bioseguridad y dedicando su empeño para reinventarse y generar nuevas estrategias de trabajo que nos permiten seguir contruyendo progreso.

SGI. Autovía nos cuida: Por su salud y la nuestra

El protocolo diseñado y aplicado por la concesión Autovía Bucaramanga Pamplona para todo el personal que labora en las áreas administrativas u operativas de los centros de trabajo vigentes de la empresa, durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), contiene las siguientes medidas, actualizadas de acuerdo con el avance en el control de la pandemia, las directrices establecidas por las autoridades competentes y las mejores prácticas de trabajo basadas en la evidencia científica promulgadas por entidades competentes de salud.

En los sitios de trabajo disponemos continuamente de los recursos e insumos necesarios para aplicar las medidas preventivas, entre ellas: Insumos para lavado de manos (agua y jabón), para limpieza y desinfección de áreas (alcohol al 70%, hipoclorito de sodio, trapos, toallas, escobas, traperos, etc.). Además, se realiza el suministro de Elementos de Protección Personal (EPP’s) de bioseguridad (guantes de látex / nitrilo, tapabocas convencionales, gafas con protección lateral) a todos los trabajadores.

Hemos desarrollado lineamientos claros de bioseguridad que se llevan a cabo diaramente para prevenir la exposición ocupacional al COVID-19 en el personal que desarrolla las actividades administrativas y operativas de la empresa, garantizando la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas y usuarios de la vía. Al ingresar a las instalaciones se debe relizar desinfección de calzado, lavado de manos, toma de temperatura.

De esta misma manera, también estamos trabajando de forma articulada con las administraciones municipales del área de influencia directa, las secretarías departamentales y distritales de salud o la entidad que haga sus veces y las ARL, socializando nuestras medidas de protección para la reactivación de las obras y manteniendo comunicación constante ante cualquier novedad.

Área Técnica. Retomamos con Plan de Reactivación

Desde el inicio de la Etapa de Construcción del proyecto Bucaramanga Pamplona, en agosto del 2019, se han estabilizado a lo largo del corredor Concesionado 55 sitios inestables, con lo cual se ha venido garantizado la continuidad del servicio, y se han mejorado las condiciones de seguridad vial del mismo. Adicionalmente, ha venido adelantando actividades constructivas tendientes al mejoramiento del corredor existente entre Bucaramanga y Pamplona, consistentes en la construcción de tramos de tercer carril y sobreanchos, esto de acuerdo con las ubicaciones definidas dentro del Apéndice Técnico 1.

Con ocasión de la declaratoria de emergencia expedida por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 de marzo 12 de este año, y del Decreto 457 de marzo 22; con la cual se iniciaron restricciones a la movilidad sobre el territorio nacional que generaron, por eventos de fuerza mayor, una detención temporal de las actividades de construcción que se ejecutaban sobre el corredor Concesionado; se detuvieron las actividades constructivas que se adelantaban las cuales, al 20 de marzo constaban de 8 frentes de obra sobre las Unidades Funcionales 2, 3 y 4 (corredor existente entre Bucaramanga y Pamplona) y 2 frentes de obra sobre la Unidad Funcional 1 (Conectante C1-C2).

De acuerdo con las indicaciones impartidas por la Agencia, el Concesionario dentro de los tiempos establecidos por esta entidad, presentó un Plan de Reactivación de obras el 13 de abril del año en curso y retomó desde el 27 de abril actividades constructivas en los 10 frentes activos antes del inicio de la restricción. Desde la reactivación, se concluyeron las actividades constructivas en 4 de los 10 frentes iniciales y se iniciaron actividades constructivas en 23 frentes nuevos.

Es así como, a la segunda semana de julio de este año, el Concesionario cuenta con 29 frentes de obra activos (4 en la UF1, 6 en la UF2, 10 en la UF3 y 9 en la UF4) dentro de los cuales se encuentra adelantando la construcción en los 10 tramos de tercer carril que se tienen establecidos dentro de los estudios y diseños de detalle. Actividades que se ejecutan en los predios con los que ya cuenta el Concesionario, sobre los cuales se están ejecutando actividades de excavación, manejo de aguas superficiales, estabilizaciones de taludes y protecciones de las caras de los taludes ya excavados.

Una vez se concluya la construcción de estos tramos de terceros carriles, el corredor contará con más de 10.5 km de carriles de adelantamiento, mejorando no sólo las condiciones de seguridad vial, al generar zonas de adelantamiento segura, sino que se reducirán los tiempos de viajes entre Pamplona y Bucaramanga.

Unidad Funcional 1

En la Conectante C1 - C2, el Concesionario sobre el K0+000 adelanta la construcción de una estructura de drenaje tipo Box Culvert, el cual conducirá las aguas de la quebrada Mensuli.

Unidad Funcional 2

En el tramo comprendido entre el PR3+400 y el PR68+000 (Cuestaboba), el Concesionario viene adelantando trabajo de ampliación de calzada a tres carriles en el sector del PR33+700 y PR40+300 y la ampliación de curvas en PR17+200 y PR28+200. Así mismo, a la fecha se ha realizado la atención de 33 sitios inestables garantizando la seguridad de los usuarios del corredor.

Unidad Funcional 3

Durante la fase de construcción se ha dado continuidad a la construcción de terceros de carriles establecidos en el Apéndice técnico 1, en particular los terceros carriles del PR68+000, PR82+000, PR87+000, los cuales tienen una longitud de 1560m, 813m, y 900m, respectivamente; adicionalmente, se ha dado continuidad a la estabilización de sitios inestables sobre el corredor vial.

Unidad Funcional 4

En los sectores puntuales sobre la Unidad Funcional 4 en los cuales se presenta riesgo de pérdida de banca e inestabilidades de taludes, El Concesionario ha continuado con las estabilizaciones de los sitios críticos en aras de garantizar la integridad del corredor concesionado. En la unidad funcional se dio inicio con la construcción del tercer carril del PR116+400, la longitud de la construcción será de 1513m.

Gestión Social. Vinculación de la mano de obra

El proyecto Autovía Bucaramanga Pamplona, pensando en el mejoramiento de las condiciones de las comunidades, ha venido generando oportunidades de acceder a un empleo digno y de calidad. De este modo, en medio de la incertidumbre creada por la propagación del COVID-19, logramos la reactivación de las obras generando empleo y contribuyendo al crecimiento de la economía. Durante este trimestre se vinculó un 25% de personal de manera directa; destacando que 89% de este personal corresponde al área de influencia directa.

En el trimestre No. 15 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril se ha logrado la vinculación de 36 trabajadores, de los cuales el 49% son Mano de Obra Calificada (MOC) y el 51% son Mano de Obra No Calificada (MONC); con lo cual continuamos sumando colaboradores que nos permiten llevar a cabo el cumplimiento de nuestros objetivos.

En la actualidad tenemos una participación del 74% de personal contratado proveniente de las regiones del área de influencia directa de nuestro proyecto (AID - Santander y Norte de Santander) y un 26% del Área de Influencia Indirecta (AII – Otras Regiones del País); mostrando el compromiso social que hemos adquirido con las comunidades aledañas.

Historias de vida

Edwin Alonso Jaimes Monroy

Edwin Jaimes se identifica como un hombre próspero, lleno de principios, sueños y esperanzas; la vida le ha enseñado a querer y apreciar las labores del campo. Su infancia la vivió junto a sus padres y hermano en una finca del municipio de Mutiscua, desde niño aprendió a sembrar papa, hortalizas y fresas; cultivos típicos de esta región de Norte de Santander. Es un hombre que valora estar cerca a su familia y por eso, cuando le informaron que iniciaba a trabajar como conductor en Autovía Bucaramanga Pamplona, no dudó en aceptar.

Desde hace 2 años, Edwin construye con alegría e ilusión su proyecto de vida en el municipio de Pamplona, una de las oportunidades que le ha dado la vida, ha sido tener un trabajo formal, él expresa que: “para mí, este trabajo es una bendición” y no duda en afirmar que se encuentra “muy agradecido por su trabajo y por la oportunidad de crecer”.

Es una persona que aprovecha las oportunidades que llegan a su camino y nos cuenta que “en un futuro a mediano plazo quiero realizar un estudio o formación, ya que soy muy bueno con las matemáticas” Su meta es seguir avanzando sin olvidar sus raíces y aprendizajes que le proporcionó el campo. Cada vez que transita por el corredor vial sueña con tener su finca propia, de esas que parecen una colcha de colores que dibujan el paisaje de una tierra prospera y productiva .

Hortencia Mendoza Estupiñán

Fresa, durazno, uchuva, ciruela, manzanita de agua, granadilla, morita criolla, curuba, tomate de árbol, llenan de alegría y fuente de ingreso a la “Mesita” nombre que puso doña Hortencia Mendoza Estupiñán a su emprendimiento de venta de fruta que inaguró hace 9 años en el PR 110 de la vía Bucaramanga Pamplona.

“Pa’Dios que mi trabajo lo amo, lo amo por que es mi sustento diario y la mesita me da para todo”, dice doña Hortencia con orgullo y brillo en sus ojos. Ella nos cuenta que con este ingreso puede sostener todos los gastos de su hogar y hasta pagar la universidad de su hija que estudia ingeniería industrial en Pamplona.

Hace 35 años ella trabajaba en el campo, sembrando los frutos que hoy vende a todas aquellas personas que transitan el corredor vial y desean llevar productos frescos a sus hogares. Afirma que tiene clientes de todas partes, porque la vía comunica a los dos Santanderes con el resto del pais. Doña Hortencia convirtió poco a poco la ubicación de su predio en una oportunidad de negocio. A sus clientes los consiente y les empaca muy bien los productos para que las fresas y duraznos de Pamplona lleguen en buenas condiciones a Pereira, Medellín, Bogotá y/o la costa.

La vía le ha permitido hacer crecer su negocio y ante los trabajos de la concesión Autovía Bucaramanga Pamplona, ella manifiesta que se siente cuidada por los trabajadores del proyecto: “ellos están pendiente de todos los días y nos sentimos protegidos, se siente uno respaldado”.

Eduard Solano Díaz

El día empieza muy temprano para don Eduardo Solano Díaz, a las 4 a.m. se levanta, desayuna, se despide de su esposa y sus hijos, un niño de 5 años y otro de 4 meses, para después subir en la ruta que lo llevará desde su casa en el Km 20 vía Bucaramanga Pamplona al vivero de la concesión Autovía Bucaramanga Pamplona en el PR 31 +700.

Don Eduardo se caracteriza por ser un hombre trabajador, desde los 6 años ha cosechado el campo y de ahí su vocación con las plantas. Actualmente, en el vivero aprovecha la sabiduría de toda su vida para sembrar, cuidar y mantener los árboles como animes, pinos, sachafruto y arrayanes que allí crecen para luego ser trasladados a los predios destinados en la compensación ambiental.

Desde que llega al vivero, don Eduardo macanea alrededor la planta, platea con azadón y dice que no necesita abonar la tierra “porque es muy buena y es nativa del mismo árbol”; además, reconoce que “siempre he trabajado para lo ambiental ... el campo es lo mejor “. Él está muy agradecido por la oportunidad de trabajar y no duda en aclarar que “lo que uno más anhela es tener su trabajito”.

Su labor por el campo continúa en su tiempo libre, en su finca tiene mora, freijoa, hortalizas como pepino, cilantro, berenjena, además cría gallinas y cerdos. Para él la vía Bucaramanga Pamplona no sólo le ha proporcionado un trabajo formal, sino que le ha permitido sacar las cosechas para venderlas en la Plaza Guarín y el mercado del centro de Bucaramanga.

Área de Operación y Mantenimiento. Gestión, logros y avances en operación y mantenimiento

Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S. y su área de Operación y Mantenimiento en cumplimiento de sus objetivos misionales y corporativos viene trabajando de forma constante para garantizar la conexión entre los departamentos de Norte de Santander y Santander optimizando las condiciones de la infraestructura existente y brindando los servicios de apoyo y/o emergencia a los usuarios que transitan por esta vía nacional.

La llegada del COVID-19 a nuestro país, así como el desarrollo que ha tenido en los pasados meses de febrero, marzo y abril generaron que el Gobierno Nacional a través de la Presidencia de la Republica tomara medidas restrictivas buscando desacelerar las condiciones de contagio, reduciendo al mínimo el contacto social y físico de la comunidad; el concesionario no ha sido ajeno a estas medidas las cuales aplica con rigurosidad y ha garantizado en todo momento el tránsito permanente bajo niveles de servicio óptimos a los usuarios e insumos eximidos de las medidas restrictivas que han requerido el uso de la interconexión vial entre los municipios de Bucaramanga y Pamplona. En cumplimiento con las ordenanzas gubernamentales se resalta el paso sin costo por el peaje Picacho en el período del 25/03/2020 al 30/05/2020, así como en ocasión a la emergencia sanitaria la importante reducción del Tráfico Promedio Diario - TPD para la movilidad del corredor el cual se muestra para los diferentes meses comparados con el año inmediatamente anterior.

Operación

El Centro de Control Operacional (CCO) con una atención 24/7 brindó a todos los usuarios del corredor las condiciones y medios para suplir los requerimientos de auxilio solicitados, siempre en tiempos ideales que permitieron reducir la afectación en los tiempos de viaje o la solvencia de las distintas novedades presentadas sobre el corredor vial.

De igual modo, se emitió información al usuario de las condiciones del corredor vial, tales como; sectores con paso restringido, predicciones climatológicas, atención de reportes, novedades y/o consultas requeridas por los conductores en la planeación efectiva de sus desplazamientos.

Durante este trimestre se recibieron alrededor de 620 llamadas, solventando los requerimientos y necesidades de los usuarios viales.

Servicios del Concesionario

Inspección vial, Carro talleres, Grúa liviana, Grúa pesada, Ambulancia de Asistencia Medicalizada TAM, Centro de Control Operacional y Apoyo de Policía de Carreteras por medio de un convenio de cooperación.

Servicios prestados en los meses de febrero, marzo y abril de 2020 – 625 eventos atendidos