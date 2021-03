El fondo de pensiones Porvenir fortalece su talento humano para asumir el modelo de trabajo remoto

El teletrabajo es una modalidad que, a buen ritmo, venía haciendo carrera en nuestro medio. Lo que era un tema lejano y desconocido para algunos, saltó como protagonista en 2020 por causa de la pandemia del COVID-19.

Sin duda, el trabajo en casa es uno de los múltiples cambios que trajo la pandemia y que revolucionó el mercado laboral, porque llegó para quedarse.

De acuerdo con el Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas, que realiza el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MinTIC, en 2018 Colombia tenía 122.278 teletrabajadores, cifra que aumentó 400 % en relación con 2016, cuando se hizo el tercer análisis.

Hasta 2018, fecha del último estudio, Bucaramanga era la cuarta ciudad con mayor número de personas en trabajo remoto con 13.379, cifra que se quintuplicó frente a 2016. Bogotá, con 63.995 encabezaba el escalafón, seguida de Medellín y Cali. El quinto lugar lo ocupaba Barranquilla, con 4.827.

Los beneficios de esta modalidad de trabajo, que algunas empresas ya adoptaron de manera permanente en Colombia, impactan al empleador y colaboradores. Y aunque la emergencia sanitaria obligó a adoptar de forma intempestiva el trabajo remoto, hoy se puede afirmar que las dos partes ganaron y que las dificultades iniciales fueron inherentes al aprendizaje.

“Las empresas no estábamos preparadas en temas de conectividad, de infraestructura y de nivel de acceso y atribuciones en remoto. No contábamos con el cambio mental y cultural que esto implica y el desarrollo estructurado de un modelo de trabajo remoto y no se tenían modelos de gestión que nos puedan contar cómo está la productividad en tiempo real”, explica Diego Felipe Moreno, gerente de Talento Humano del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir.

Sin embargo, a un año de la declaratoria de la pandemia, la AFP Porvenir ha migrado casi que en su totalidad al modelo de trabajo remoto o en casa, luego de valorar los beneficios que genera. “Estamos definiendo escenarios pospandemia del nuevo modelo de trabajo, los formatos de formación en digital son más eficientes y garantizan la cobertura y son óptimos para compañías con alta dispersión geográfica”, expresa el Gerente de Talento Humano.

Para adaptar el modelo de trabajo remoto al perfil de la compañía, la AFP hizo análisis y valoraciones que evidenciaron la necesidad de desarrollar otros conceptos en el área de Talento Humano.

“Desarrollamos un nuevo modelo de liderazgo para el funcionamiento de los equipos en remoto, se definió un modelo de cercanía para identificar las necesidades de nuestros colaboradores en casa. También, se dotó de elementos de oficina permitiendo a los colaboradores que pudieran llevarse los elementos de trabajo que necesitaban y definimos un plan de comunicación y formación sobre el trabajo en casa. Por último, pusimos en marcha un plan de formación desarrollando la capacidad para el funcionamiento del mismo, muy importante fue la definición de una guía de actuación digital que ponía en blanco y negro las reglas del nuevo modelo de trabajo”, agrega el vocero de Porvenir.

En cuanto a la formación del recurso humano, que hoy lo integran tres mil colaboradores, se desarrolló una escuela de formación digital a través de la Universidad Porvenir, ente educativo de la organización. De esa forma se logró diagnosticar las brechas en las diferentes habilidades y competencias de los trabajadores y se impartieron programas de formación. “Definimos los nuevos perfiles y roles del futuro digital de nuestra compañía e incorporamos el talento clave para dicha transformación y ajustamos nuestro modelo de cultura que apalanque dicha transformación”, agregó el gerente Moreno.

De acuerdo con la Gerencia de Talento Humano, entre las bondades que han valorado los empleados de Porvenir en la llamada era del trabajo en casa sobresalen:

- El compromiso de la compañía con su salud y sus familias, con la productividad.

- El balance de vida y trabajo se traduce en beneficios para las dos partes. De una parte, se está generando ahorros en la economía corporativa y, de otra, en la economía del colaborador.

- Se reducen los tiempos de desplazamiento haciendo más productivo el día.

- El modelo tradicional de liderazgo le dio paso al modelo de liderazgo por objetivos.

- Que es prioridad seguir fortaleciendo las competencias digitales, la formación en nuevas metodologías de trabajo y el uso de herramientas colaborativas.

De cara a la nueva normalidad, la Gerencia de Talento Humano de Porvenir seguirá asumiendo retos, “entre ellos, continuar fortaleciendo nuestro modelo de cultura organizacional para que esté acorde a las nuevas condiciones de trabajo, avanzar en el nuevo modelo de liderazgo para gestionar equipos en remoto y digital; seguir robusteciendo nuestra universidad corporativa ampliando nuestra oferta digital y en plataformas de formación con énfasis en nuevas formas de trabajo y nuevas metodologías ágiles. También tendremos que ajustar nuestras instalaciones para que podamos contar con espacios acordes a la nueva realidad y que incentiven el trabajo colaborativo y la co-creación”, puntualiza el vocero.

La AFP Porvenir cuenta con diferentes canales de comunicación que permiten conocer de primera mano las necesidades y expectativas de sus colaboradores. Para tal fin implementó servicios médicos y psicológicos y mantiene las actividades de bienestar en la virtualidad generando identidad y compromiso.