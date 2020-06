“El futuro se construye hoy”: Maquinobras

La construcción es uno de los segmentos que más genera empleo a nivel nacional, pues son diversos los proyectos que desarrolla (vivienda, infraestructura vial, civil y urbana, entre otros). De ahí que el Gobierno Nacional haya decidido que este fuera uno de los primeros segmentos que retomara sus actividades durante la pandemia.

Es toda una cadena de empleabilidad y producción la que genera este sector, ya que intervienen actores para el suministro de materiales, importaciones, transporte, obreros... que desarrollan todo un sistema de productividad que incentiva la economía tanto regional como nacional.

“En nuestro caso tuvimos que parar los trabajos en algunas obras que veníamos adelantando. Sin embargo, con la orden del Gobierno Nacional de reactivar el sector implementamos estrategias para cuidar la salud de los trabajadores y seguir aportando a la economía regional. Incluimos todos los protocolos de bioseguridad para realizar los trabajos que se requerían”, asegura Julián Serrano Gómez, gerente de Maquinobras de Colombia.

Trabajo arduo y seguro

De acuerdo con el directivo de esta empresa santandereana de ingeniería civil, algunas de sus obras o trabajos no pudieron cesar actividades, entre ellas se encuentran la disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Carrasco, así como la planta de tratamiento de lixiviados.

“En el relleno sanitario el trabajo no se detuvo. Allí hay que trabajar 24/7 para brindarle el servicio de disposición final de residuos a los diferentes municipios. En muy poco tiempo nos tocó movernos y fuimos de los primeros que generamos e implementamos los protocolos de bioseguridad. Brindamos charlas personales con los trabajadores sobre autocuidado, cierre de círculos sociales y otros temas, ya que ellos no iban a parar su operación, pues nos tocaba seguir con nuestro trabajo”, resalta el Ingenero Civil Serrano Gómez.

Durante este tiempo de pandemia, Julian Serrano Gómez destaca la proactividad y positivismo de sus colaboradores quienes le brindaron todo su apoyo para continuar con sus obras. “Sobre el camino hubo muchos cambios y hay que reconocer que tenemos gente muy proactiva y con muy buenas ideas, inclusive llegamos a tener hasta las cámaras de desinfección antes de que el Ministerio dijera que ya no se requerían. En nuestros talleres y con nuestra propia gente estamos realizando los lavamanos para no tener contacto, implementamos todos los protocolos de seguridad y fuimos afianzando y afiliando qué era lo que teníamos que hacer en esta situación basándonos e indagando lo que habían hecho otros países para sopesar la emergencia”, afirma.

Seguir adelante

Para este Ingeniero Civil, el reto más importante en este momento es cambiar el chip y “meternos en la cabeza ese que sí hay un tema nuevo con el virus, pero no hay más alternativa sino ser positivos y asimilarlo con todas las precauciones del caso, y no solo me refiero a los sistemas de bioseguridad, sino a nivel general, de este modo seremos capaces de equilibrarnos y adaptarnos a la situación”.

Entre tanto, afirma que Maquinobras, tiene un caudal interesante de trabajo en el que se enfocará en continuar sus obras con la excelente calidad que siempre la ha caracterizado, y seguirá con las labores de realizar las demoliciones y adecuaciones para la ampliación del sistema de transporte Transmilenio en la ciudad de Bogotá.

“En este momento nos toca salir a enfrentar el reto de trabajar al sur de Bogotá, donde el tema de la pandemia es complicado, pero lo vamos a afrontar y ya estamos trabajando desde el punto de vista mental, económico y de seguridad para soportarlo. No podemos quedarnos quietos, tenemos que resaltar el trabajo de los santandereanos, nuestro compromiso y lo haremos con responsabilidad, tanto económica como de bioseguridad”, dice el empresario.

Son alrededor de siete años los que lleva Maquinobras de Colombia realizando trabajos de ingenieria civil en el departamento y a nivel nacional, lo que ha catalogado a esta empresa como un referente regional.

“Esta es la oportunidad para que las empresas santandereanas lleguen màs fuertes a nivel nacional, donde otras se han quedado y donde esas otras se van a recoger y empezar a guardar su capital ya que son más conservadoras. Este es el momento de llegar a más lugares de los que ya hemos llegado, porque como dice nuestro eslogan el futuro se construye hoy”, es la invitación de Julián Serrano.