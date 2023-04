$!El Instituto Cardiovascular del HIC implantó su corazón artificial # 30

El crecimiento de Carlos Reyes García no era normal. Aunque su estatura -que ya alcanza 1.91- resultó mayor a la promedio en un colombiano (1.72), no vieron en su momento alguna señal de que algo raro estuviera pasando. No fue sino hasta el año 2019 cuando Carlos, a sus entonces 30 años, comenzó a presentar una sudoración excesiva, insomnio y taquicardias (aumento de la frecuencia cardíaca por cualquier motivo) que lo llevaron a visitar un médico.

Tras varios exámenes, el diagnóstico arrojado fue acromegalia, un trastorno hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria (ubicada en la base del cerebro) produce gran cantidad de hormona de crecimiento durante la edad adulta y provoca un gigantismo en los huesos, manos, pies, cara, e incluso, en otras partes del cuerpo. Pero el problema no se detuvo allí.

Pese a que Carlos estuvo un tiempo con tratamiento para su condición, algunos síntomas empeoraron y fue necesario realizar nuevos chequeos médicos. Una vez más, los resultados no fueron nada alentadores. El paciente, de ahora 34 años, presentaba también una miocardiopatía dilatada, grave falla cardíaca que vuelve el músculo cardíaco débil, y le daba poco tiempo de vida si no se atendía lo más pronto posible. En ese momento, fue remitido al Instituto Cardiovascular del HIC para encontrar soluciones.

El Dr. Leonardo Salazar Rojas, director del programa de ECMO y corazón artificial del HIC, y quien lo acompaña en su proceso, explica que, aunque no se ha podido comprobar si su falla cardíaca es consecuencia de la acromegalia, “sí era vital trasplantarle un corazón debido al grave estado en el que se encontraba”. Pero faltaba un detalle: por la condición física de Carlos, era imposible encontrar un donante con un corazón del tamaño requerido por él. Fue allí cuando se decidió que la solución definitiva consistía en implantarle uno artificial.

“Para encontrar un donante como el que Carlos requería, era necesario que esa persona pesara, por lo menos, 110 Kg y midiera más de 1.85. En Colombia personas así hay muy pocas, era muy difícil encontrar un donante con estas características”, precisa Salazar Rojas.

No hubo espera. El procedimiento se realizó y no solo le salvó la vida, también convirtió a Carlos en el paciente # 30 que recibe un implante de corazón artificial en el Instituto Cardiovascular del HIC. “La cirugía me la realizaron el 2 de marzo y desde ese momento mi evolución ha sido positiva; ya puedo caminar, hablar y me siento cada vez mejor”, expresa Reyes García.

Para él, convertirse en este particular paciente lo llena de orgullo y no duda en manifestar su agradecimiento. “Esto es para mí una segunda oportunidad y solo tengo gratitud para todos los que me acompañaron en este proceso: mi familia, los médicos, el grupo de auxiliares... todos serán bendecidos por Dios”.