Así, quienes estén cursando o quieran cursar uno de estos posgrados, no solo tienen la posibilidad de formarse en una institución con acreditación de alta calidad a nivel nacional, sino certificada internacionalmente por la Agencia de Acreditación de la Calidad Educativa, EQUAA, por sus siglas en inglés, la cual garantiza que sus programas de especialización son de talla mundial.

Hacer un posgrado es un gran paso para potenciar una carrera y crecer profesionalmente; sin embargo, especializarse de la mano de una de las mejores universidades del país, acreditada y certificada internacionalmente es, sin duda, un plus para cualquier profesional a nivel laboral, académico y personal.

Experiencias educativas de talla mundial

“Definitivamente se nota la diferencia. Antes de elegir investigué y comparé contenidos académicos en diferentes universidades y me decidí por la Usabana porque su plan de estudios se destacaba. Me encantó que los temas eran actuales, enfocados al momento que vivimos en el mundo. Y los docentes, sin duda, de los mejores que he tenido, muy preparados, con amplia experiencia, con pedagogía, siempre dispuestos, con muchos casos prácticos aterrizados a la época”, cuenta Ingrid Yesenia Galvis García, psicóloga y empresaria, quien se especializó en Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización.

Galvis García conoció acerca de los programas en la Unisabana a través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga e inició todo el proceso con ayuda de uno de sus asesores, quien le brindó acompañamiento desde la inscripción hasta el inicio de las clases.

A Jael Villareal Aguilar, empresaria del turismo, le llamó la atención la especialización en Gerencia Comercial y después de dudarlo por un tiempo, tomó la decisión de iniciarla finalizando el 2021.